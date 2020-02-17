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رياضة

الدوري الإنجليزي| مانشستر يونايتد يضيف الثاني فى شباك تشيلسي

الإثنين 17/فبراير/2020 - 11:44 م
هاري ماجوير
هاري ماجوير
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حسن العمدة
أحرز مانشستر يونايتد الهدف الثاني ، فى شباك تشيلسي ، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب ستامفورد بريدج فى الجولة الـ26 ، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف مانشستر يونايتد الثاني فى الدقيقة 66 عن طريق هاري ماجوير من رأسية قوية داخل منطقة الجزاء بعد تنفيذ ركلة ركنية .

وافتتح مانشستر يونايتد التهديف، في الدقيقة 45 عن طريق انتوني مارسيال من رأسية متقنة داخل منطقة الجزاء.

وتعرض نجولو كانتي لاعب تشيلسي للإصابة بعد مرور 12 دقيقة من زمن المباراة، ليضطر فرانك لامبارد المدير الفني للفريق لإجراء تبديل اضطراري بالدفع بمايسون مونت بدلًا منه.

ويحتل تشيلسي  في المركز الرابع، برصيد 41 نقطة، بينما يأتي مانشستر يونايتد في المركز التاسع برصيد 35 نقطة.

ويدخل تشيلسي المباراة بهدف الحفاظ على مركزه في المربع الذهبي والمؤهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، في المقابل يدخل مان يونايتد اللقاء بدافع تحدي البلوز على أرضه ووسط جماهيره لتحقيق الثلاث نقاط من أجل تحسين موقفه في البريميرليج والاقتراب من المربع الذهبي.

ويبدو اللقاء ثأريًا بالنسبة لكتيبة الأسطورة فرانك لامبارد مدرب البلوز، الذي خسر أمام مانشستر يونايتد بقيادة أولي جونار سولشاير المدير الفني، في المباراة الافتتاحية للبريميرليج، برباعية نظيفة.
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