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زاهي حواس: تكلفة إنشاء المتحف الكبير تخطت مليار دولار.. فيديو

الإثنين 17/فبراير/2020 - 11:42 م
الدكتور زاهى حواس
الدكتور زاهى حواس عالم الآثار
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البهى عمرو

قال الدكتور زاهى حواس عالم الآثار، إن المتحف الكبير يعتبر أهم مشروع ثقافى فى العالم بالكامل فى القرن الـ 21.


وأضاف زاهي حواس، خلال حواره ببرنامج مساء دى إم سي تقديم الإعلامية إيمان الحصري، أن  المتحف الكبير بدأ العمل فيه من عام 2002، فى عهد  وزير الثقافة السابق فاروق حسنى.

ولفت زاهي حواس، إلى أنه لن تجد في أي متحف في العالم طرق عرض مثل طرق العرض في المتحف المصري الكبير.


وكشف زاهى حواس، أن المتحف تم إعداده على أعلى مستوى، وطريقة العرض به ستكون الأفضل في العالم، وسيكون مؤسسة ثقافة على أعلى مستوى، وضخم بصورة لا تتخيل، وتكلفة إنشائه أكثر من مليار دولار.


وتابع: "المتحف المصري الكبير عامل رجة في الدنيا، العالم كله ينتظر افتتاحه، ما فيش حد بـ يقابلني إلا ويسألني عن توقيت افتتاحه، المتحف الكبير سيكون أفضل متحف في الدنيا".

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