بعد ظهور 9 حالات.. الأمم المتحدة تكشف آخر تطورات فيروس كورونا بالشرق الأوسط

نشرت منظمة الأمم المتحدة تقريرا عن فيروس كورونا في منطقة الشرق الأوسط، وذلك عقب ظهور 9 حالات حتى الآن، وتماثل ثلاثة مصابين بالفيروس للشفاء.









وأعلنت وزارة الصحة ظهور الفيروس على حالة واحدة، عديمة الأعراض، حيث تم عزلها في إحدى المستشفيات.





وقال الموقع الخاص بالمنظمة إن وزارة الصحة الإماراتية أعلنت إصابة 8 أشخاص بفيروس كورونا المستجد ، فيما تم شفاء ثلاثة مصابين، وخرجوهم من المستشفى.





وأكدت منظمة الصحة العالمية أنها تقوم بالتنسيق مع مراكز الاتصال الوطنية المعنية باللوائح الصحية الدولية في كل من الصين ومصر لدعم إجراء الاستقصاء اللازم في مصر.





فيما أعلنت أن التدابير العلاجية لحالات الإصابة المؤكدة في كل من مصر والإمارات العربية المتحدة يتم تتبعها الآن وفقا للبروتوكولات المعيارية.



