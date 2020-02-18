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كان بيمثِّل قدام كرسي.. ابنة الراحل محمد متولي تكشف كواليس نجوميته منذ الطفولة.. فيديو

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 02:04 ص
الراحل محمد متولى
الراحل محمد متولى وابنته
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حمزة شعيب
قالت الفنانة سمر محمد متولي، ابنة الفنان محمد متولي، إنها في البداية لم تكن تهوى التمثيل ولا ترغب في العمل به وكانت تستمتع فقط بمشاهدة ما يحدث في الكواليس.

وتابعت سمر محمد متولي، من خلال حوارها في برنامج "من مصر"، الذي يذاع على قناة "سى بى سى" ، أن الدور المفضل لدى والدها الراحل محمد متولى كان فى فيلم سلام ياصاحبي، مردفة:"كان يعتز بكل ادواره ولكن هذا الدور تحديدا له مكانة خاصة لديه".

وأوضحت سمر محمد متولي: والدى يحب التمثيل منذ طفولته وكان يضع كرسي أمامه- على أنه أحد الجمهور- ويمثل أمامه ، وشارك فى فريق التمثيل بالمدرسة في المرحلتين الإعدادية والثانوية، وعمل مسرحيات مع شقيقه، وعندما انتهى من دراسته الثانوية؛ التحق بكلية دار العلوم، وبعد ذلك التحق بكلية الفنون المسرحية.

وولد متولي في شبين الكوم بالمنوفية عام 1945، لينتقل بعدها للإقامة بالإسكندرية حيث التحق بكلية دار العلوم، وتخرج بعدها في المعهد العالي للفنون المسرحية، ليبدأ مسيرته الفنية منذ السبعينيات.

وكانت أول أعماله في السينما فيلم (خلى بالك من زوزو) عام 1972، ليشارك بعدها في عشرات الأعمال ما بين السينما والمسرح والتليفزيون، ومن أبرز أعماله "زيزينيا، العقرب، واحد صعيدي، سلام يا صاحبي"، قبل أن يتوفى يوم 17 من فبراير 2018.
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