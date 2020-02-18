AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بعد شائعة زواجها من عبد الباسط حمودة.. تعرف على عدد زيجات نبيلة عبيد

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 01:10 ص
نبيلة عبيد - عبد
نبيلة عبيد - عبد الباسط حمودة
Advertisements
سعيد فراج
حالة كبيرة من الجدل أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة الماضية، بعد انتشار صور للفنانة نبيلة عبيد، ظهرت فيها مع الفنان الشعبي عبد الباسط حمودة، وهما متيمان وينظران لبعضهما في تأمل. 

وردد العديد من نشطاء السوشيال ميديا، لاسيما انستجرام، الشائعات حول زواج نبيلة عبيد وعبد الباسط حمودة، فكتبت إحدى الصفحات: «زواج عبد الباسط حمودة من نبيلة عبيد شقي طول عمرك يا عبد الباسط». 

وتعود الصور إلى كواليس تصوير مسلسل «نساء من ذهب» الذي يجمع بين نبيلة عبيد ونادية الجندي للمرة الأولى، ويشارك عبد الباسط حمودة في المسلسل كضيف شرف. 

تزوجت الفنانة نبيلة عبيد خمسة مرات، الأولى كانت من المخرج عاطف سالم في عام 1963، واستمرت 4 سنوات حتى وقع الطلاق في عام 1967، كما اعترفت بزواجها من المخرج أشرف فهمي سرًا، وذلك على الرغم من أن الفنانة جالا فهمي نفت هذا الخبر. 

واعترفت نبيلة عبيد، خلال برنامج "واحد من الناس"، بزيجتها الثالثة من  السياسي المعروف الدكتور أسامة الباز، مشيرة إلى أن الزواج استمر لمدة 9 سنوات، وكشفت في برنامج «حوار صريح جدًا» مع المذيعة منى الحسيني، إنها تزوجت في السر مرتين بشخصيات عربية. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد ارتباط مادونا بشاب أصغر منها ب 36 عاما .. فارق عمر كبير بين النجمات وأزواجهن

نجمات يرفعن شعار حبيبي أصغر مني.. مادونا ترتبط بشاب يصغرها بـ36 عاما.. ومي كساب تتزوج أوكا رغم فارق السن

في عيد ميلاد نبيلة عبيد.. حقيقة زواجها من المخرج عاطف سالم دون علم أهلها وسبب انفصالهما

أخبار الفن .. حقيقة زواج نبيلة عبيد وعبد الباسط حمودة .. استدعاء قضائي لـ نانسي عجرم.. خطوبة شقيقة محمد رمضان

شقي طول عمره.. حقيقة زواج نبيلة عبيد وعبد الباسط حمودة

بعد شائعة زواجهما .. تعرف على فارق العمر بين نبيلة عبيد وعبد الباسط حمودة

ترشيحاتنا

كينو يعلن تشجيعه للنادي الأهلي فى السوبر المصري أمام الزمالك

تحذيرات دولية من خطورة الأوضاع في إثيوبيا قبل الانتخابات.. تفاصيل

بمقدم 46 ألف جنيه .. عروض تقسيط على سيارات شانجي change m50 فى مصر.. صور

بعد شائعة زواجها من عبد الباسط حمودة.. تعرف على عدد زيجات نبيلة عبيد

أيوة جدع.. محمد رمضان يتحدى هاني شاكر ويرد على قرار منعه من الغناء.. فيديو

البنك المركزي يرفع الحد الأقصي للتمويل العقاري بالبنوك لـ10%..مستندات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس غريبة.. زوجة تامر حسنى تخطف الأنظار فى لندن

بعد إعلان خطبتها من محمود كهربا .. 10 إطلالات جريئة لشقيقة نجمة مسرح مصر

بعد إعلان كهربا ارتباطه بها .. 20 إطلالة تبرز أناقة شقيقة نجمة مسرح مصر.. شاهد