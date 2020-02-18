بعد شائعة زواجها من عبد الباسط حمودة.. تعرف على عدد زيجات نبيلة عبيد

وتعود الصور إلى كواليس تصوير مسلسل «نساء من ذهب» الذي يجمع بين نبيلة عبيد ونادية الجندي للمرة الأولى، ويشارك عبد الباسط حمودة في المسلسل كضيف شرف.

تزوجت الفنانة نبيلة عبيد خمسة مرات، الأولى كانت من المخرج عاطف سالم في عام 1963، واستمرت 4 سنوات حتى وقع الطلاق في عام 1967، كما اعترفت بزواجها من المخرج أشرف فهمي سرًا، وذلك على الرغم من أن الفنانة جالا فهمي نفت هذا الخبر.



