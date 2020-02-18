بعد شائعة زواجها من عبد الباسط حمودة.. تعرف على عدد زيجات نبيلة عبيد

حالة كبيرة من الجدل أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة الماضية، بعد انتشار صور للفنانة نبيلة عبيد، ظهرت فيها مع الفنان الشعبي عبد الباسط حمودة، وهما متيمان وينظران لبعضهما في تأمل.
وردد العديد من نشطاء السوشيال ميديا، لاسيما انستجرام، الشائعات حول زواج نبيلة عبيد وعبد الباسط حمودة، فكتبت إحدى الصفحات: «زواج عبد الباسط حمودة من نبيلة عبيد شقي طول عمرك يا عبد الباسط».
وتعود الصور إلى كواليس تصوير مسلسل «نساء من ذهب» الذي يجمع بين نبيلة عبيد ونادية الجندي للمرة الأولى، ويشارك عبد الباسط حمودة في المسلسل كضيف شرف.
تزوجت الفنانة نبيلة عبيد خمسة مرات، الأولى كانت من المخرج عاطف سالم في عام 1963، واستمرت 4 سنوات حتى وقع الطلاق في عام 1967، كما اعترفت بزواجها من المخرج أشرف فهمي سرًا، وذلك على الرغم من أن الفنانة جالا فهمي نفت هذا الخبر.
واعترفت نبيلة عبيد، خلال برنامج "واحد من الناس"، بزيجتها الثالثة من السياسي المعروف الدكتور أسامة الباز، مشيرة إلى أن الزواج استمر لمدة 9 سنوات، وكشفت في برنامج «حوار صريح جدًا» مع المذيعة منى الحسيني، إنها تزوجت في السر مرتين بشخصيات عربية.