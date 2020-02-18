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محافظات

نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الصرف الصحي بمركز الصف.. صور

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 01:08 ص
محافظ الجيزة يتفقد
محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الصرف الصحي بمركز الصف
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محمد الصاحى

أجرى إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة لشئون المراكز والمدن، جولة تفقدية لمتابعة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، في مركز ومدينة الصف.


وتفقد نائب المحافظ خلال جولته محطه الرفع للصرف الصحي بعزبه السلام، ومحطه الرفع للصرف الصحي بالصف البلد، بمركز ومدينة الصف، بهدف متابعه الأعمال الجارية ونسب التنفيذ وإزالة أى معوقات تعترض المشروع بناءا على توجيهات اللواء أحمد راشد المحافظ.


ووجه نائب المحافظ مسؤلي الجهات المعنية خلال الجوله التفقدية بالالتزام بالمواعيد المتفق عليها وسرعه الانتهاء من الأعمال الجاري تنفيذها في الموعد المحدد لتحقيق الاستفادة منها للمواطنين.


رافق نائب المحافظ خلال الجوله التفقدية داخل محطتي الصرف الصحي المهندس خيري مرسي رئيس المدينة، والمهندس محمد عبد العظيم المشرف العام على مشروعات الجيزة بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي ومسؤلي الشركة المنفذه للأعمال
نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الصرف الصحي بمركز الصف.. صور
نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الصرف الصحي بمركز الصف.. صور
نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الصرف الصحي بمركز الصف.. صور
نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الصرف الصحي بمركز الصف.. صور
نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الصرف الصحي بمركز الصف.. صور
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