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أنا صاحب مرض..حمو بيكا يعلن عن دخله الشهري من المهرجانات الشعبية | شاهد

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 02:01 ص
حمو بيكا
حمو بيكا
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محمد حليم قنديل
قال المطرب حمو بيكا، إنه مصاب بمرض يأكل جدار المعدة وهذا المرض يأتي من الحزن والزعل الشديد، قائلا :"راضي الحمدلله بكل حال".

وأضاف حمو بيكا خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "القاهرة الآن" المذاع على قناة "الحدث" الفضائية، أنه غير راض تماما عن قرار منع غناء المهرجانات، معلقا "ليه ميمنعوش تصاريح النايتات والكباريهات اللى بتشتغل دي".

وتابع حمو بيكا، قائلا "هو مهرجاناتنا هى اللى عملت كل دا من فساد الشباب فى الشارع..بالعكس مش مهرجاناتنا اللى عملت كده خالص"، مشيرا إلى أنه يسجل أغانيه فى استديو خاص به وسوف ينزل هذه الأغاني على القناة الخاصة به على اليوتيوب.

وأوضح حمو بيكا، أنه من المفترض منع الكباريهات والنايت كلوب لأنه يحدث بداخلها الكثير من الأشياء المخلة بالشرف وتعمل على إفساد الشباب، مضيفا أن نقابة الموسيقيين رافضين فن المهرجانات نهائيا.

وأشار إلى أن، قناتة على اليوتيوب تحصد له 90 ألف جنيها شهريا من أغاني المهرجانات الشعبية التي تريد نقابة الموسيقيين وقفها، موضحا أن الكثير من الشباب يحبون هذا النوع من الغناء.
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