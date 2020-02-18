مبادئك حاجة تانية.. محمد فضل يوجه رسالة لـ حسام غالي





وعلق فضل على الصورة قائلا " شخصيتك وكاريزمتك حاجة وجدعنتك ومبادئك حاجة تانية ....مبروك يا حسام فعلا حاجة مشرفة وان شاء الله دايما اللي جاي أحسن❤️ ".





وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى : " الف مبروك يا كابيتانو - ولاد الاهلى - منورين ".





ويذكر أن تحدث حسام غالي نجم النادي الأهلي السابق، عن صالح سليم رئيس القلعة الحمراء السابق، مشيرًا إلى أن عائلة آل سليم جميعها كانت مخلصة للنادي الأهلي دون أي شعارات ووضعت المارد الأحمر أولوية على مصالحهم الشخصية.



