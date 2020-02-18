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رياضة

رئيس اللجنة المنظمة لـ السوبر المصري يكشف سر تغيير فندق الزمالك

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 03:02 ص
السوبر المصري
السوبر المصري
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ياسمين تيسير
كشف سهيل العريفي، رئيس اللجنة المنظمة لكأس السوبر المصري، عن قيام بعثة نادي الزمالك بتغيير فندق إقامتهم في الإمارات استعدادًا لمواجهة الأهلي.

وقال العريفي في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "الزمالك طلب تغيير فندق إقامته في أبو ظبي بسبب الجماهير وهو الأمر الذي وافقت عليه اللجنة المنظمة"


ووصلت بعثة فريق الزمالك صباح أمس لـ أبو ظبي من أجل خوض مباراة السوبر المصري حيث خاض الفريق مران خفيف في تمام الساعة السابعه مساء.

ومن المقرر أن يواجه فريق الزمالك نظيره الأهلي في مباراة السوبر المصري على ملعب محمد بن زايد يوم الخميس المقبل في تمام الساعة السادسة مساء.

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