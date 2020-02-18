باستخدام طائرة الرئيس.. كوريا الجنوبية تجلي مواطنيها من السفينة الموبوءة بـ كورونا

أقلعت طائرة رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن، من سول إلى اليابان لإجلاء 4 من مواطنيها وزوجة يابانية لأحدهم من السفينة السياحية "دايموند برنسيس" الخاضعة للحجر الصحي في ميناء يوكوهاما.





ووفقًا لوكالة "يونهاب"، فان من المتوقع أن تغادر الطائرة الرئاسية اليابان صباح غد الأربعاء متوجهة إلى مطار كيمبو الدولي بسيئول.





وأشارت إلى أن هناك فريق طبي بالإضافة إلى مسؤولين في وزارة الخارجية، على متن طائرة الرئيس مون جيه إن.





يذكر أن هناك 14 كوريا جنوبيا على متن "دايموند برنسيس"، تسعة منهم ركاب وخمسة آخرون أفراد طاقم، ولم يصب أي منهم بفيروس كورونا المستجد.





وفي وقت سابق أعلنت السلطات اليابانية تسجيل أكثر من 350 حالة إصابة بـ"كورونا" على متن السفينة الموبوءة التي يبلغ العدد الإجمالي لركابها وأفراد طاقمها حوالي 3700 شخص.





وكانت السفينة السياحية التابعة لشركة كارنيفال كورب، تم احتجازها منذ وصولها إلى يوكوهاما في 3 فبراير، بعد أن تم تشخيص إصابة رجل نزل في هونج كونج بفيروس كورونا الجديد.



وأجلت الولايات المتحدة، أمس الاثنين مواطنيها من السفينة، فيما يعتزم عدد من الدول تنفيذ عمليات مماثلة أيضا.