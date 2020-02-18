AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

باستخدام طائرة الرئيس.. كوريا الجنوبية تجلي مواطنيها من السفينة الموبوءة بـ كورونا

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 08:48 ص
كوريا الجنوبية تجلي
كوريا الجنوبية تجلي مواطنيها من السفينة الموبوءة بـ كورونا
Advertisements
شيماء مصطفى
أقلعت طائرة رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن، من سول إلى اليابان لإجلاء 4 من مواطنيها وزوجة يابانية لأحدهم من السفينة السياحية "دايموند برنسيس" الخاضعة للحجر الصحي في ميناء يوكوهاما.

ووفقًا لوكالة "يونهاب"، فان من المتوقع أن تغادر الطائرة الرئاسية اليابان صباح غد الأربعاء متوجهة إلى مطار كيمبو الدولي بسيئول.

وأشارت إلى أن هناك فريق طبي بالإضافة إلى مسؤولين في وزارة الخارجية، على متن طائرة الرئيس مون جيه إن.

يذكر أن هناك 14 كوريا جنوبيا على متن "دايموند برنسيس"، تسعة منهم ركاب وخمسة آخرون أفراد طاقم، ولم يصب أي منهم بفيروس كورونا المستجد.

وفي وقت سابق أعلنت السلطات اليابانية تسجيل أكثر من 350 حالة إصابة بـ"كورونا" على متن السفينة الموبوءة التي يبلغ العدد الإجمالي لركابها وأفراد طاقمها حوالي 3700 شخص.

وكانت السفينة السياحية التابعة لشركة كارنيفال كورب، تم احتجازها منذ وصولها إلى يوكوهاما في 3 فبراير، بعد أن تم تشخيص إصابة رجل نزل في هونج كونج بفيروس كورونا الجديد. 

وأجلت الولايات المتحدة، أمس الاثنين مواطنيها من السفينة، فيما يعتزم عدد من الدول تنفيذ عمليات مماثلة أيضا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اليابان تعلن ارتفاع الإصابات بـ فيروس كورونا لـ 174 حالة على متن السفينة المحتجزة

واشنطن تجلي مواطنيها من السفينة الموبوءة دايموند برنسيس

مسئول روسي: لا يوجد روس بين المصابين بـ"كورونا" على متن السفينة المحتجزة في اليابان

بعد تفشي كورونا على متنها.. كندا تكشف موقف مواطنيها العالقين في السفينة دايموند برنسيس

السفارة الإسرائيلية في اليابان تعلن إصابة ثلاثة إسرائيليين على السفينة «دايموند برنسيس» بفيروس كورونا

استراليا: إجلاء 200 مواطن من السفينة المحتجزة في اليابان

ترشيحاتنا

أردوغان: مصراته الليبية وحلب السورية ضمن حدودنا.. فيديو

الجوازة باظت.. عريس يترك عروسته في حفل الزفاف بسبب شقيقته

عبدالله جمعة لـ مرتضى منصور: أخويا هييجي الزمالك.. فيديو

هاني رمزي: إليو ديانج لاعب محوري.. وفاجأني بمستواه

أجمل من رأت عيني.. أحمد خليل يتغزل في ليلى علوي على الهواء.. فيديو

مدرب الزمالك عن التتويج بـ السوبر الأفريقي: مؤكد نظرة الأهلي لنا اختلفت

AdvertisementS

رسميا.. التليفزيون الصيني يعلن وفاة مدير مستشفى ووهان بسبب كورونا

ليس زواجها الأول.. 5 معلومات عن شقيقة محمد رمضان بعد إعلان خطوبتها

حدث ليلا.. حمو بيكا يعلن عن دخله الشهري من يوتيوب.. ومنى فاروق نادمة: مفيش قدامي غير الموت.. ارتفاع وفيات كورونا لـ 1868.. وصالح جمعة يقترب من الزمالك

أخبار الفن.. زواج رضوى الشربينى .. وانفصال مى كساب .. وخطوبة محمود كهربا على شقيقة نجمة مسرح مصر .. مرض حمو بيكا

عايزة أعيش بالحلال.. منى فاروق تطلب السماح بعد أزمة الفيديوهات الإباحية

من ليلى علوى لـ يسرا وإلهام شاهين.. نجمات تنافسن على أجمل إطلالة فى باريس

أخبار الرياضة: موقف رمضان صبحي من المشاركة في السوبر المصري.. صالح جمعة يقترب من الانضمام للزمالك

واللي مش عاجبه يشرب من البحر.. ريم البارودي تشعل السوشيال ميديا بفيديو مع زينة

مقطع مسيء يزج بخادمتين آسيوتين في السجن بالكويت

تفكر في الانتحار.. منى فاروق تنهار: مفيش قدامي غير الموت

كسر عظام جدته وألقى بجثتها فى صندوق زبالة والمباحث افتكرتها متفجرات .. القصة الكاملة لجريمة الزيتون

عبدالله جمعة لـ مرتضى منصور: أخويا هييجي الزمالك.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقاتلات من النساء.. اللوفر أبوظبي يسترجع فروسية العصور الوسطى

سوزوكي تستعد لتقديم اسبريسو suzuki espresso الجديدة في مصر .. تفاصيل بالصور

من ليلى علوى لـ يسرا وإلهام شاهين.. نجمات تنافسن على أجمل إطلالة فى باريس