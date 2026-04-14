يضم 24 قيادة .. السيد البدوي يشكل المجلس الرئاسي المعاون لرئيس الوفد

أصدر الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، قرارًا بتشكيل المجلس الرئاسي المعاون لرئيس الوفد، والذي حمل رقم 73 لسنة 2026، والصادر بتاريخ 12 أبريل الجارى.

وحدد القرار فى مادته الأولى أسماء المجلس الرئاسى المعاون لرئيس الوفد والذى ضم تشكيل المجلس الرئاسي المعاون لرئيس الوفد وفقًا للمادة الأولى بالترتيب الأبجدى كلًا من: الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازي أستاذ الإدارة بالجامعة الأمريكية، الدكتور أحمد علي محمد حماد مستشار رئيس الوفد لشئون اللجان الإقليمية والنوعية، والمستشار أشرف محمد السعيد عيسى الرئيس السابق بمحكمة استئناف القاهرة ورئيس محكمة الجنايات الاقتصادية، الدكتور جمال محمد العربي أحمد حمادة محمد وزير التربية والتعليم الأسبق، والدكتور حسام عصمت علام رئيس حكومة الظل الوفدية سابقًا ورئيس بيت الخبرة الوفدي، والدكتور خالد زكريا العادلي إمام محافظ الجيزة الأسبق، والدكتورة رشا سعيد صبحي محمد سليمان أستاذ مساعد العلوم السياسية.

كما ضم تشكيل المجلس الرئاسى المعاون لرئيس الوفد، الدكتورة ريم أحمد عبدالمجيد عبدالمجيد أستاذ الإدارة والتنمية المستدامة، والدكتورة سمر عاطف محمد يوسف مستشار رئيس الوفد لشئون الإسكان والتنمية الريفية المستدامة، واللواء دكتور سمير عبدالغني عبدالعزيز عبدالصمد لواء أركان حرب بالقوات المسلحة سابقًا، الأستاذ شريف جبر إبراهيم جبر محمد رجل أعمال، الدكتور صلاح سلام أحمد محسن مساعد رئيس الوفد لشئون المناطق الحدودية والأستاذ بكلية الطب جامعة بدر، والمهندس طارق السيد محمود أحمد حسنين مهندس استشاري، والمهندس طلبة رجب طلبة يونس رئيس مجلس إدارة شركة كايرو قطن، والمستشار عادل عبدالباقي عبدالعزيز عبدالصمد وزير سابق، والدكتورة عزة أحمد عبدالمقصود أحمد هيكل عميد معهد الوفد للدراسات السياسية والاستراتيجية.

ويضم أيضًا المستشار ماجد محمود يونس الشربيني المستشار السياسي ومساعد رئيس الوفد، اللواء الدكتور محسن مصطفى سليمان الفحام أمين جامعة الحياة، والدكتور محمد حسن سليمان ربيع مسئول القوافل الطبية بالوفد، والعميد محمد سمير عبدالعزيز غنيم مساعد رئيس الوفد والمتحدث العسكري الأسبق، والدكتور محمد محمد عبدالمنعم علي نعيم محافظ الغربية الأسبق، المهندس محمد محمود عبدالهادي الصقار مستشار التحول الرقمي.

والدكتور محمود السيد أحمد فرج مرعي أستاذ الهندسة النووية بالجامعة الأمريكية، الدكتور مدني بهي الدين عباس حزين أستاذ المالية العامة بجامعة باريس.

وأكد البدوي، فى المادة الثانية أن المجلس الرئاسي يختص بدراسة القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكل ما يعرض عليه من رئيس الوفد من قضايا وموضوعات تخص الوطن والمواطن.

وأشار الدكتور السيد البدوى شحاتة، رئيس حزب الوفد فى المادة الثالثة، إلى أن المجلس الرئاسي يجتمع يوم السبت الثاني من كل شهر وكلما دعت الحاجه لذلك برئاسة رئيس الوفد.

وجاء فى المادة الرابعة يتم العمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخه، ويلغي كل ما يخالف ذلك من قرارات.