أخصائى علاقات عامة: دورة قادة المستقبل نقطة انطلاق جديدة في المحليات.. فيديو

قالت منى البابلي أخصائى علاقات عامة بمحافظة الغربية، وإحدى متدربى دورة قادة المستقبل إن الدورة نقطة انطلاق وتجربة جديدة في المحليات، إذ أن الدورة شاملة وتنمي مهارات القائد وتجعلنا مطلعين على أحدث التطورات والمصطلحات.





وأضافت خلال حوارها لـ "صدى البلد"، أن الدورة أضافت لها مصطلحات لم تكن على علم كبير بها كالشمول المالي، وسلاسل الإمداد وغيرها من المصطلحات الحديثة الهامة التي لا بد لكل قائد أن يفهمها، والدورة تعد قائدا وتجعله على علم بالعديد من المعرفة المرتبطة بالقادة وتنمي المهارات الشخصية والقراءة والاطلاع.





وأشارت منى البابلي إلى أنها تتمنى أن تعمم الدورة وتستمر بهذا الشكل، مؤكدا أنها ستنقل ما تعلمته إلى فريق العمل والعاملون بالمحافظة وأنها تتمنى أن تضع في منصب متخذ قرار لحل مشكلات المواطنين.





ولفتت إلى أن الدورة غيرت نظرتها عن القائد في أن يكون وسط الناس ويبحث عن المشاكل ويحلها دون أن ينتظر أن تأتى إليه.

ونظمت وزارة التنمية المحلية الدورة التدريبية لقادة المستقبل، لنحو 81 متدربًا بمركز التنمية المحلية بسقارة، واستمرت لمدة 3 أسابيع ومن المقرر أن يتأهل الفائزين في الدورة الاولى الى الجزء الثانى من الدورة ، والذي يستمر أيضًا لمدة 3 أسابيع.





وتم اختيار المتدربين لدورة قادة المستقبل من المتميزين على مستوى المحافظات والوزارة عن طريق اختبار سلوكي وحاسب آلي ومقابلة شخصية بمعايير محددة، حيث تم اختيار المرشحين من المحافظات إضافة إلى 3 من العاملين بديوان عام الوزارة و9 أفراد من الحاصلين على دورات إعداد المدربين TOT.





وبالإضافة أن تم وضع قواعد عامة للترشح للالتحاق بدورة قادة المستقبل وهى أن يكون المتدرب حاصلا على مؤهل عال ويتمتع بشخصية قيادية قوية وألا يزيد السن على 45 عاما واجتياز الاختبار الذى عقده مركز التنمية المحلية بسقارة في شهر أغسطس من العام الماضى للقبول بالدورة وألا يشغل موقعًا قياديًا في الوقت الحالى سواء رئيس حى أو مدينة.





وأكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اهتمام الوزارة بتحفيز المشاركين فى هذه الدورات وتكريم أوائل الدورة بالسفر الى بعثات خارجية للحصول على دورات تدريبية بها وذلك لرفع وعيهم واطلاعهم على ثقافات جديدة والاستفادة من الخبرات العالمية في مجال الإدارة المحلية وذلك لتحفيزهم على الاستمرار في التفوق وتنمية شعور المسئولية المجتمعية لديهم تجاه الدولة والمجتمع المحيط بهم و بجهة عملهم.