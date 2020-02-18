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رياضة

مقالب ورعب.. أحمد سمير: لاعبو الزمالك يخافون من محمد عبدالشافي

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 10:00 ص
محمد عبدالشافي
محمد عبدالشافي
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محمد السعيد
أكد أحمد سمير جناح أيمن الزمالك السابق، أن محمد عبدالشافي لاعب الزمالك يتمتع بخفة دم، خارج المستطيل الأخضر.

وقال أحمد سمير في تصريحات تليفزيونية: "محمد عبدالشافي الذي نراه في الملعب، يتحول إلى شخص آخر خارج الملعب، كل لاعبي الزمالك يخافون منه".

وأضاف: "محمد عبدالشافي أكثر لاعب في الزمالك يقوم بعمل مقالب في زملائه، خلال المعسكرات، وكان يتسبب في رعب اللاعبيين".

يذكر أن محمد عبدالشافي قاد الزمالك مؤخرا للتتويج بكأس السوبر الأفريقي، بعد الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويستعد الزمالك، لمواجهة الأهلي، الخميس المقبل، بكأس السوبر المصري، الذي تستضيفه الإمارات.
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