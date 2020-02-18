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رياضة

شوبير يكشف موعد عودة مؤمن زكريا إلى الملاعب

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 11:51 ص
مؤمن زكريا
مؤمن زكريا
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محمد السعيد
كشف الإعلامي أحمد شوبير، موعد عودة مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي، إلى الملاعب مجددًا.

ويعاني مؤمن زكريا من مرض " لم يتم تحديده حتى الآن"، أبعده عن الملاعب خلال الفترة الأخيرة.

وقال أحمد شوبير:" تواصلت مع أيمن شوقي لاعب الأهلي السابق المتواجد بأمريكا، وهو مستضيف مؤمن زكريا".

وأضاف شوبير:" أيمن شوقي أخبرني أن مؤمن زكريا خضع لفحوصات خلال الأيام الماضية، وهو بخير، لكنه سيحتاج إلى عام كامل، من أجل العودة إلى الملاعب مرة أخرى".

وكان مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، قرر مؤخرا، اعتماد صرف مبلغ 600 ألف جنيه دفعة مالية مبدئية، للمساهمة في تكاليف علاج مؤمن زكريا.
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