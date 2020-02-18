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رياضة

22 لاعبًا في معسكر المصري استعدادًا لـ المقاولون.. وثنائي جديد ضمن القائمة

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 12:15 م
المصري
المصري
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كتب محمد الغزاوى - نور عادل
أعلن الكابتن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن قائمة لاعبيه المختارين للانضمام لمعسكر الفريق الذي يبدأ عصر اليوم بإحدى القرى السياحية بالعين السخنة؛ استعدادًا لمباراة الفريق بدور الستة عشر من بطولة كأس مصر والتي تجمعه بنظيره المقاولون العرب والمقرر إقامتها في الخامسة مساء غدًا الأربعاء على استاد السويس الجديد.

وتضم القائمة 22 لاعبًا من بينهم الثنائي الناشئ الحارس ايهاب العايدي وزميله لاعب خط الوسط المدافع عبد الرحمن زين واللذين ينضمان لمعسكر الفريق للمرة الأولى هذا الموسم، فيما تم استبعاد النيجيري أوستين أموتو لإصابته بحالة من الإجهاد الشديد وهو الأمر الذي فضل معه الجهاز الفني إراحته.

وإلى جوار الثنائي الناشئ جاءت القائمة على النحو التالي :
أحمد عبد الفتاح ، محمد شحاته لحراسة المرمى ، سعيدو سيمبوريه ، اسلام أبو سليمة ، كريم العراقي ، عمر كمال ، خالد مصطفى ، عمرو موسى ، فريد شوقي ، ايزي ايميكا ، حجاج عويس ، عبد الناصر دي ماريا ، شيخ موكورو ، محمد جابر ، حسن علي ، أيمن ندا ، أحمد عادل”ميسي” ، مفتاح طقطق ، حسين رجب ، محمود وادي

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