مصر تتصدر قائمة أبرز اقتصادات الشرق الأوسط في الفترة من 2018 إلى 2022.. فيديو جراف

استمرارًا للمؤشرات والنتائج الإيجابية التي يحققها الاقتصاد المصري والذي يمضي بخطى ثابتة ومتسارعة نحو النهوض والنمو، تصدر معدل النمو الاقتصادي المصري قائمة معدلات النمو لأهم اقتصادات منطقة الشرق الأوسط لعامي 2018 و2019، ووفقًا لتقارير صندوق النقد الدولي فمن المتوقع أن يستمر تفوق معدل نمو الاقتصاد المصري على كافة معدلات نمو اقتصادات المنطقة لأعوام 2020و 2021 و 2022.





جاء ذلك وفقًا لفيديو جراف، نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، استعرض من خلاله ترتيب معدلات النمو لمصر في أبرز اقتصادات الشرق الأوسط، وذلك خلال الفترة من 2011 حتى 2022.





وكشف الفيديو جراف، عن احتلال مصر المرتبة الـ 12 خلال عامي 2011، و2012، في حين احتلت المرتبة الـ 8 خلال عام 2013، وذلك على مستوى أهم اقتصادات الشرق الأوسط.





ووفقًا لما أبرزه الفيديو جراف، فقد احتلت مصر المرتبة الـ 9 خلال عام 2014، فضلًا عن احتلالها المرتبة الـ 4 خلال عامي 2015، و2016، كما احتلت المرتبة الـ 2 عام 2017.





ليستمر معدل النمو في الصعود لتحتل مصر المرتبة الأولى خلال عامي 2018، و2019 متصدرًا بذلك معدلات نمو أبرز اقتصادات الشرق الأوسط.





وأظهر الفيديو جراف، أنه من المتوقع أن تستمر مصر أيضًا في تصدر معدلات نمو أبرز اقتصادات الشرق الأوسط وذلك على مدار أعوام 2020، و2021، و2022.