أبو العينين لأهالي الجيزة: ثقتكم وسام على صدري ودين وتكليف

أهالي الجيزة رسموا الأمل بمشاركتهم التاريخية في الانتخابات

بكيت أمام إصرار الشباب وكبار السن على المشاركة في الانتخابات

حزب مستقبل وطن قدّم نموذجا مثاليا لباقي الأحزاب

أشكر الأحزاب التي رفضت خوض الانتخابات من أجلي

خطة لإنارة ورصف جميع شوارع الجيزة قريبا

كانت هناك محاولات لمنع المواطنين من المشاركة في الانتخابات لكن الصندوق قال كلمته









على ٣٦٢١٣ صوتا ، مؤكدا أن هذه الثقة وسام على صدره وتكليف ودين عليه من أهالي الجيزة له. عبر رجل الصناعة محمد أبو العينين ، نائب رئيس حزب مستقبل وطن لشؤون المجالس النيابية عن امتنانه وشكره لأهالي الجيزة بجميع بقاعها، على ثقتهم الكبيرة في انتخابه عضوا بالبرلمان عن دائرة الجيزة، بعد الفوز الساحق الذي حققه بحصوله









جاء ذلك خلال احتفال أهالي الجيزة بفوز رجل الصناعة محمد أبو العينين ، في الانتخابات التكميلية، بمشاركة نقيب محاميي الجيزة، محمد فخراني، القس الدكتور بشير أنور، راعي الأقباط الإنجليين، وعدد كبير من أهالي وعائلات الجيزة، وأعضاء حزب مستقبل وطن.





وأضاف أبو العينين : "اليوم أعتبره عيد من أعياد الجيزة، لأنه جمع الدائرة، وحمل رسالة حب من الأهل والأصدقاء والأحباب، ورسم فيه أهالي الجيزة، رسمة أمل ورسالة حضارية، بمشاركتهم التاريخية في الانتخابات، ووقفة الشهامة والأصالة منهم".





وأكد اعتزازه وفخره بمشاركة جميع الفئات في الانتخابات التكميلية، وعلى رأسهم الشباب، الذين رسموا شكلا حضاريا، وشاركوا ونزلوا وقالوا كلمتهم، وهذا هو المنتظر من شباب المستقبل، إضافة إلى المشاركة الكبيرة من جانب السيدات، اللاتي وقفن في الطوابير لمدة تتجاوز الأربع ساعات للقيام بدورهن الدستوري والقانوي وذوي الاحتياجات الخاصة، مضيفا: "رأيت بعض النماذج من الشباب والمسنين والمسنات وذوي الاحتياجات الخاصة، أصروا على الإدلاء بأصواتهم، رغم ظروفهم الصعبة، لم أتمالك نفسي أمامها وبكيت".





كما وجه " أبو العينين " التحية إلى رجال القضاء الذين قاموا بالإشراف على الانتخابات بكل أمانة، وأدى رسالته على أكمل وجه، إلى جانب دور الأمن، الذي أكد قدرته في استعادة الأمن مجددا.





وتحدث رجل الصناعة عن دور حزب مستقبل وطن، وأشاد بدوره الكبير، حيث استطاع الحزب تقديم منظومة نموذجية لبقية الأحزاب، مقدما الشكر للأحزاب المنافسة التي رفضت أن تدفع بأي مرشح في الانتخابات التكميلية عن دائرة الجيزة، في ظل ترشحه، بالأخص، المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، وصلاح حسب الله، المتحدث باسم البرلمان، رئيس حزب الحرية، وموسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.





كما حيا محسن حسن، على دوره الكبير ومجهوده العظيم في الانتخابات التكميلية، والذي قام بتفقد الجيزة بكل ضواحيها رغم ظروفه الصحية، إلا أنه عمل بكل أمانة لخروج الانتخابات بهذا المظهر الحضاري، فضلا عن ثقته الكبيرة في أهالي الجيزة، وأصالتهم.





وأشاد بدور الإعلام والصحافة في تغطية الانتخابات وعكس الصورة الحقيقية لمصر الديموقراطية، وكان منهم من قال كلمة صدق، ومن كذب واتصف بالخسة، لكن أهالي الجيزة فضحت كذبهم بمشاركتهم في الانتخابات، والنزول لقول كلمتهم في الصناديق، وهذا يعبر عن الوعي الثقافي والمجتمعي، قائلا: "سعيد إن النتائج ظهرت والصناديق قالت كلمتها وأنتم عليها شهود، رغم بعض الشائعات التي خرجت لتحريض المواطنين لعدم النزول والمشاركة في الانتخابات أو تغيير آرائهم".





كما وجه محمد أبو العينين التحية لموقف النائب منتصر رياض الداعم له والمهندس ذكي عباس ، الذي أظهر انتماءه الحزبي، بتنازله عن الترشح لصالحه، إلى جانب دور الكنيسة، وعنهم القس الدكتور بشير أنور، راعي الأقباط الإنجيليين، ونقيب المحامين، محمد فخري.







