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أخبار العالم

بسبب العفو الشامل.. تشابك بالأيدي بين عدد من نواب مجلس الأمة الكويتي

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 02:50 م
مجلس الأمة الكويتي
مجلس الأمة الكويتي
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شيماء مصطفى
تشابك عدد من نواب مجلس الأمة الكويتي بالأيدي على خلفية مناقشة قوانين العفو الشامل.

ووفقًا لصحيفة "القبس" الكويتية، رفع رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، الجلسة لمدة ربع ساعة وطالب الحرس بإخراج الجمهور.

وذكرت صحيفة "الجريدة"، أنه حدث تشابك بين حرس مجلس الأمة والجمهور بالأيدي وقت إخراجهم بالقوة في جلسة المجلس.

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وطالب النواب الحرس باحترام كرامة الناس وعدم ضربهم.

وكان الغانم قال في وقت سابق في تصريح بمجلس الأمة إن «ما يحدث الآن للأسف من انحدار بمستوى الحوار في بعض الأحيان أمر يرفضه كل أبناء الشعب الكويتي».

وأوضح «أن هناك أزمة مفتعلة فيما يتعلق بموضوع العفو الشامل، وهناك معارك وهمية القصد منها خلق أبطال وهميين".

وأضاف «قناعتي الشخصية مثلا أن القوانين المتعلقة بالعفو غير دستورية، لكني لم أمتنع عن إحالتها إلى اللجنة التشريعية كما جاء في اللائحة، واللجنة التشريعية هي التي صوتت ودمجت الاقتراحات الثلاثة في البداية وبعدها دمجت الاقتراح الرابع لأنه من وجهة نظرها أن الاقتراحات الأربعة مرتبطة بموضوع واحد وهو العفو الشامل».
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