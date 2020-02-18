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أخبار العالم

فضيحة لتركيا.. المبعوث الأممي لدى ليبيا يكشف استمرار خرق حظر تصدير الأسلحة

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 02:58 م
غسان سلامة
غسان سلامة
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شيماء مصطفى
قال المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، إن حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا تم خرقه، مؤكدا أن المحافظة عليه يحتاج إلى تعاون بين جميع الأطراف.

وشدد سلامة في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، على ضرورة مواجهة الخروقات المستمرة للهدنة، مؤكدًا أن الوضع في الميدان هش.

وأشار إلى أنه جرى اعتماد مقررات مؤتمر برلين بشأن ليبيا من قبل مجلس الأمن الدولي، مؤكدا أن هذا المؤتمر كان مهمًا في مسار طويل.

وأضاف أن جولة المحادثات الثانية للجنة العسكرية الليبية المشتركة في جنيف ستنطلق اليوم.

وكانت اللجنة العسكرية عقدت اجتماعها الأول في الفترة ما بين 3 إلى 8 فبراير الجاري في جنيف.

وجاء المؤتمر في الوقت الذي أفادت وسائل إعلام ليبية وعربية، اليوم الثلاثاء، باستهداف الجيش الوطني الليبي لسفينة شحن تركية، كانت تحمل أسلحة في ميناء طرابلس، في إطار الجهود الحثيثة للجيش لوقف عمليات تهريب السلاح والمرتزقة من تركيا إلى مليشيات طرابلس. 

وقالت صحيفة الوسط الليبية بحسب شهود عيان، إن قذائف سقطت على ميناء طرابلس الرئيسي منذ قليل، فيما لا يزال القصف مستمرا حتى الآن.

وأشار أحد أصحاب المحال القريبة من الميناء بطرابلس في تصريح هاتفي إلى بوابة الوسط إلى تصاعد الدخان من عدة مواقع تعرضت للقصف، منوها إلى أنباء عن احتراق جرافة كانت راسية بالميناء.
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