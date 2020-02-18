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حوادث

19 مارس.. نظر دعوى تعويض الطيار أبو اليسر بـ25 مليون جنيه من محمد رمضان

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 02:59 م
الطيار أبو اليسر
الطيار أبو اليسر ومحمد رمضان
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ندى حمودة - أحمد مهدي
حددت محكمة ٦ أكتوبر الابتدائية بالجيزة، جلسة ١٩ مارس المقبل، لنظر دعوى تعويضية بقيمة 25 مليون جنيه، أقامها الطيار أشرف سعد محمد أبو اليسر، ضد الفنان محمد رمضان. 



وتضمنت الدعوى طلب تعويض عن الخسائر المادية التي تعرض لها بسبب الفيديو الذي نشره محمد رمضان من داخل مقصورة الطائرة. 

كان قد تقدم المحامى سمير محمد فوزى أمين، وكيل الطيار الموقوف أشرف أبو اليسر، بدعوى قضائية بدائرة التعويضات أمام محكمة الجيزة لتعويضه ماديًا بـ25 مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية بسبب صورة نشرها محمد رمضان وهو على متن طائرة يقودها الكابتن أشرف أبو اليسر، قال فيها إنها تجربة لقيادة الطائرة. 

وذكرت الدعوى، أن الفنان محمد رمضان استغل صورة موكله في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له سماها "مش بتفتش في المطار"، مستغلًا صورة الكابتن طيار أشرف أبو اليسر في مشهد استعراضي في قيادة الطائرة، ما أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية له. 

وفي سياق متصل كانت المحكمة الاقتصادية، قررت تأجيل الدعوى المقامة من المحامي مجدي حلمي، وكيل الطيار أشرف أبو اليسر، والتي يطالب فيها الفنان محمد رمضان بتعويض موكله عن الأضرار التي لحقت به، مطالبا بتعويض 25 مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية بسبب صورة نشرها محمد رمضان وهو على متن طائرة يقودها الكابتن أشرف أبو اليسر، قال فيها إنها تجربة لقيادة الطائرة لجلسة الأربعاء ٢٦ فبراير لحضور محمد رمضان أو من يمثله قانونًا.
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