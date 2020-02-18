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برلمان

بعد فوزه رسميا بمقعد الجيزة.. المستشار محمود فوزي يستقبل النائب محمد أبو العينين

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 06:14 م
النائب محمد ابو العينين
النائب محمد ابو العينين والمستشار محمود فوزي
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استقبل المستشار محمود فوزى الأمين العام لمجلس النواب، محمد أبو العينين عضو مجلس النواب، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن لشئون المجالس النيابية،  بعد فوزه الكاسح في الانتخابات التكميلية عن دائرة الجيزة، بحصوله على ٣٦٢١٣ صوتا.


وتسلمت الأمانة العامة لمجلس النواب كتاب المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بفوز محمد محمد أبوالعينين بالأغلبية المطلقة فى الانتخابات التكميلية بدائرة قسم الجيزة أول بحصوله على ٣٦ ألفا و ٢١٣ صوتا.


وأنهت الأمانة العامة إجراءات استخراج كارنيه العضوية للنائب محمد أبو العينين.


وأكد أبو العينين فى تصريحات صحفية عقب استلامه كارنيه العضوية أنه عازم على إعداد عدد من مشروعات القوانين تساهم فى تحسين البيئة الاستثمارية و تخدم الصناعة وتطويرها بالإضافة إلى الدفع فى اتجاه تعظيم الموارد الموجهة إلى برامج الحماية الاجتماعية للتيسير على المواطنين.


وأضاف أبوالعينين أنه سيستمر فى الدفاع عن كل القضايا الوطنية سواء فى الداخل والخارج من خلال علاقاته البرلمانية المنتشرة فى برلمانات الدول الصديقة.


وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم؛ أعلنت ظهر اليوم، الثلاثاء، فوز رجل الأعمال محمد أبو العينين في الانتخابات التكميلية بدائرة قسم شرطة الجيزة؛ فيما تجرى جولة إعادة في دائرة ملوي؛ وذلك في الانتخابات التكميلية لمجلس النواب.


وقال المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات؛ إن إجمالي من لهم حق التصويت بالجيزة بلغ ٢٦٦٣٩٦ ناخبا والحضور ٤٤٨٩٦ ناخبا بنسبة ١٦.٨٥٪ وعدد الأصوات الصحيحة ٤٣٦٦٩ بنسبة ٩٧.٢٧٪ والباطلة ١٢٢٧".


وحصل رجل الأعمال محمد أبو العينين على ٣٦٢١٣ صوتا.


وبناءً على ذلك، قرر مجلس إدارة الهيئة فوز المرشح محمد محمد محمد أبو العينين وشهرته محمد أبو العينين عن الدائرة الأولى بدائرة مركز شرطة الجيزة لحصوله على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة إعمالا لحكم المادة 23 من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014.، وأكد المستشار محمود فوزى حضور النائب جلسة الأحد المقبل ٢٣ فبراير لأداء القسم.
بعد فوزه رسميا بمقعد الجيزة.. المستشار محمود فوزي يستقبل النائب محمد أبو العينين
بعد فوزه رسميا بمقعد الجيزة.. المستشار محمود فوزي يستقبل النائب محمد أبو العينين
بعد فوزه رسميا بمقعد الجيزة.. المستشار محمود فوزي يستقبل النائب محمد أبو العينين
بعد فوزه رسميا بمقعد الجيزة.. المستشار محمود فوزي يستقبل النائب محمد أبو العينين
بعد فوزه رسميا بمقعد الجيزة.. المستشار محمود فوزي يستقبل النائب محمد أبو العينين
بعد فوزه رسميا بمقعد الجيزة.. المستشار محمود فوزي يستقبل النائب محمد أبو العينين
بعد فوزه رسميا بمقعد الجيزة.. المستشار محمود فوزي يستقبل النائب محمد أبو العينين
بعد فوزه رسميا بمقعد الجيزة.. المستشار محمود فوزي يستقبل النائب محمد أبو العينين
بعد فوزه رسميا بمقعد الجيزة.. المستشار محمود فوزي يستقبل النائب محمد أبو العينين
بعد فوزه رسميا بمقعد الجيزة.. المستشار محمود فوزي يستقبل النائب محمد أبو العينين
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