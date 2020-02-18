هشام توفيق: تصنيع 4 منتجات قطنية للتصدير بعد تطوير شركات الغزل والنسيج

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام إنه سيتم تصنيع 4 منتجات للتصدير من شركات الغزل والنسيج التابعة للوزارة بعد التطوير.





وأضاف توفيق في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء أن خطة تطوير شركات القابضة للغزل تتضمن تخصيص 3 مراكز للتصدير وأنه تم طرح مسابقة بين الشركات الحالية لرفع كفاءة الشركة لتتمكن من إنتاج منتجات للتصدير بسعر يتراوح بين 400و600 دولار.





جاء ذلك على هامش توقيع اتفاق مع مجموعة طلعت مصطفى لانشاء فندق 5 نجوم بالأقصر.





وقال إن المنتجات الأربعة التي سيتم تصديرها القميص والملابس الداخلية والوبريات والملايات.





وأشار الوزير إلى أنه سيتم تعيين شركة تسويق لتسويق منتجات الشركة في العالم.



