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رياضة

استعدادا لـ السوبر.. تدريبات خاصة لـ رمضان صبحي في نادي الوحدة الإماراتي

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 06:04 م
رمضان صبحي لاعب النادي
رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر الأوليمبي
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عبدالحكيم أبوعلم
خاض رمضان صبحي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة تدريبات منفردة، على هامش المران الجماعي للفريق اليوم على ملعب الوحدة الإماراتي.

وخاض اللاعب جانبًا من التدريبات المنفردة بالكرة، تحت إشراف سامي قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق.

وانتظم رمضان صبحي في التدريبات البدنية بشكل طبيعي، قبل أن ينفذ جانبًا منفردًا من تدريبات الكرة بشكل إضافي، وفق تعليمات المدير الفني، رينيه فايلر.

وانطلق مران الفريق اليوم على ملعب الوحدة الإماراتي، في إطار الاستعدادات لمباراة كأس السوبر المصرية، التي تقام في السابعة مساء الخميس المقبل، على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي بالإمارات.

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