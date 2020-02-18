استعدادا لـ السوبر.. تدريبات خاصة لـ رمضان صبحي في نادي الوحدة الإماراتي

خاض رمضان صبحي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة تدريبات منفردة، على هامش المران الجماعي للفريق اليوم على ملعب الوحدة الإماراتي.

وخاض اللاعب جانبًا من التدريبات المنفردة بالكرة، تحت إشراف سامي قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق.





وانتظم رمضان صبحي في التدريبات البدنية بشكل طبيعي، قبل أن ينفذ جانبًا منفردًا من تدريبات الكرة بشكل إضافي، وفق تعليمات المدير الفني، رينيه فايلر.



