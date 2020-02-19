هل يجوز للمرأة أن تصلي وتقرأ القرآن بالمكياج ؟ أمين الفتوى يوضح

هل يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن بالمكياج وكذلك الصلاة ؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية، وذلك عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.
وأجاب عبدالسميع، قائلًا: أن من شروط صحة الصلاة أن يكون الإنسان على طهارة كاملة فلو أن المرأة توضأت وتتطهرت ثم تزينت فيجوز لها ان تصلى لأنها متطهرة، لأنها أدت ما عليها من شروط صحة الصلاة فلا يجب عليها غير ذلك .
وأشار الى أنه إذا كانت المرأة متزينة فلا مانع من أن تقرأ القرآن ولا مانع ان تصلى وهى متزينة فكل هذا جائز ولا شئ فيه.
ما حكم صلاة المرأة بالمكياج وطلاء الأظافر؟
للمرأة أن تصلي وهي متزينة بالذهب، والملابس الجميلة، والمكياج إذا كان نظيفًا طاهرًا ليس به نجاسة فلا حرج في ذلك، ولها أن تصلي كذلك إن كان ذلك لا يؤثر على الخشوع وعلى الإقبال على الله عز وجل.
يقول سبحانه في كتابه العظيم: «يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ »[الأعراف:31] فالمؤمن مشروع له أن يصلي بزينته في المساجد بالملابس الحسنة والعمامة الحسنة، وهكذا المرأة إذا صلت في ملابس جميلة لا حرج، إذا كانت مستورة عن الرجال الأجانب.
ما حكم صلاة المرأة بالمكياج وطلاء الأظافر؟
قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز للمرأة أن تضع المكياج وأن تتزين بعد الوضوء، ثم تصلي، مؤكدًا أن صلاة المرأة صحيحة إذا تزينت ووضعت مكياجًا؛ لأنه ليس نجسًا.
ما حكم صلاة المرأة بالمكياج وطلاء الأظافر؟
قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز للمرأة أن تضع المكياج وأن تتزين بعد الوضوء، ثم تصلي، مؤكدًا أن صلاة المرأة صحيحة إذا تزينت ووضعت مكياجًا؛ لأنه ليس نجسًا.