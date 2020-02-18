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رياضة

نادر السيد يكشف عن توقعه لنتيجة مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك.. مفآجأة

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 07:26 م
نادر السيد
نادر السيد
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محمد رشاد
توقع نادر السيد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والزمالك الأسبق، فوز الأبيض على الأحمر في مباراة السوبر المصري المُقبلة.

ويستعد قطبا الكرة المصرية لخوض منافسة قوية ومرتقبة على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي يوم الخميس المُقبل، للمنافسة على لقب كأس السوبر المصري.

وقال نادر السيد في تصريحات لفضائية "أبو ظبي الرياضية": "الفرص متساوية في مباراة القمة، وفوز الزمالك بالسوبر الإفريقي صعب المواجهة على الأهلي".

وتابع: "الأهلي يمتلك مدرب لديه شخصية قوية (رينيه فايلر) واستطاع فرضها على لاعبي الفريق، أما كارتيرون يتخذ طريقًا آخر وهو أنه ودود مع اللاعبين وقريب منهم على المستوى الشخصي".

واختتم: "فرص الزمالك في الفوز أكبر نوعًا ما من الأهلي، خاصة بعد الفوز بالسوبر الإفريقي، وأتوقع أن المباراة ستنتهي لصالح الأبيض ولكن ليست بفارق تهديفي كبير".
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