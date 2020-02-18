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رياضة

نيمار يقود هجوم باريس سان جيرمان وهازارد بروسيا دورتموند في المواجهة المرتقبة الليلة

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 09:17 م
صدى البلد
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عمر سلامة
أعلن لوسيان فافري، مدرب بوروسيا دورتموند الألماني، وتوماس توخيل، مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي، عن تشكيلة فريقيهما الرسمية للمباراة المرتقبة الليلة.

المباراة التي سيحتضنها ملعب "سيجنال إيدونا بارك" معقل دورتموند، في ذهاب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وغاب نيمار عن آخر 3 مباريات لباريس في الدوري المحلي ومباراة أخرى في كأس فرنسا قبل أن يعود ويقود البي إس جي في المواجهة المرتقبة.

وجاءت تشكيلة بوروسيا دورتموند كالتالي:

بوركي


زاغادو - هوميلس - بيستشيك


جيريرو - تشان - فيتسيل - حكيمي


هازارد - هالاند - سانشو


بينما جاءت تشكيلة باريس سان جيرمان كالتالي:

نافاس


 كيمبمبي - سيلفا - ماركينيوس


كورزاوا - جايي - فيراتي  - مونييه


نيمار - مبابي - دي ماريا
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