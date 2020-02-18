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رياضة

إسماعيل يوسف يرد على تصريحات نجم الأهلي السابق حول مباراة السوبر المصري

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 09:20 م
إسماعيل يوسف
إسماعيل يوسف
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محمد رشاد
رد إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على تصريحات بدر رجب، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، بشأن تمتع الأهلي بأفضلية فنية في الوقت الحالي أمام الزمالك  خلال تعليقه على مباراة السوبر المصري بين القطبين.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الزمالك، بعد غد الخميس، في المواجهة المقرر إقامتها بدولة الإمارات، للمنافسة على لقب السوبر المصري.

وقال بدر رجب خلال قناة "أبو ظبي"، إن البطل لا يخاف، والفريقان يحتاجان البطولة، ولكن الزمالك يحتاجها أكثر لأنه بعيد عنها منذ فترة، وبطولة السوبر الإفريقي التي حصل عليها الأبيض أعادته للطريق الصحيح، لكن ظروف الأهلي الفنية أفضل، حسب وجهة نظره.

وعلق يوسف خلال تصريحات على قناة "أبوظبي" الرياضية، على ما ذكره "بدر رجب"، قائلا: "كلامك يدل على خوف من المباراة، مواجهات الزمالك والأهلي دائمًا لا تعترف بأداء أي فريق قبل اللقاء، الأهم هو حالة اللاعبين يوم المباراة"، مضيفا أن الزمالك وضع الأهلي تحت ضغط شديد بعد الفوز بالسوبر الإفريقي بأداء متميز جدًا.

وأكد إسماعيل يوسف أن الحالة النفسية لنادي الزمالك أفضل بعد تحقيق بطولة قارية، ومواجهة الأهلي بعيدًا عن بطولة السوبر فهي بطولة خاصة.
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