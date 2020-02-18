صحة شمال سيناء: تحقيق 95% من إجمالي المستهدف في حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بالمحافظة



من جانبه قال خالد العقدة مشرف وزارة الصحة ، بأنه تم عقد اجتماع مسائى مع مسئولى ومشرفى الحملة القومية لمتابعة مستجدات ونتائج الايام السابقة وان الحملة مستمرة خلال الفترة من الأحد الموافق 16 فبراير 2020 حتى الأربعاء 19 فبراير وتستهدف الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات و اضاف ان التطعيم مجاني وبدون أي مقابل.





ووجه تحيه اعزاز وتقدير لجميع الفرق على مجهودهم وحرصهم على استكمال دورهم الأساسي في تقديم الخدمة الصحية بالحملة.

من جانبه، أكد مدير عام الطب الوقائي الدكتور رمضان توفيق، أن الحملة تستهدف 55147 ألف طفل من الأطفال المصريين وغير المصريين المقيمين بالمحافظة من سن يوم وحتى 5 سنوات، وأن التطعيم متوفر في جميع الوحدات الصحية والمراكز الحضرية والمستشفيات، بجانب الفرق الثابتة والمتحركة بالتجمعات والمناطق والأحياء.