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محافظات

صحة شمال سيناء: تحقيق 95% من إجمالي المستهدف في حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بالمحافظة

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 10:10 م
تطعيم
تطعيم
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احمد صالح
اعلن الدكتور طارق شوكة مدير مديرية الصحة بشمال سيناء، أنه تم تطعيم ٥٢٥٠٧ طفلا بالحملة القومية ضد مرض شلل الأطفال بنسبة بلغت ٩٥،٢٢% من إجمالي المستهدف.

وأضاف شوكة أنه تم تطعيم ٢٨٠٦٥ طفلا بالعريش، و١٧١١٨ ببئر العبد و٤١٦٥ بالشيخ زويد و٢٧٤ برفح و١٩٢٠ بالحسنة ،٩٦٥ بنخل.

من جانبه، أكد مدير عام الطب الوقائي الدكتور رمضان توفيق، أن الحملة تستهدف 55147 ألف طفل من الأطفال المصريين وغير المصريين المقيمين بالمحافظة من سن يوم وحتى 5 سنوات، وأن التطعيم متوفر في جميع الوحدات الصحية والمراكز الحضرية والمستشفيات، بجانب الفرق الثابتة والمتحركة بالتجمعات والمناطق والأحياء.

من جانبه قال خالد العقدة مشرف وزارة الصحة ، بأنه تم عقد اجتماع مسائى مع مسئولى ومشرفى الحملة القومية لمتابعة مستجدات ونتائج الايام السابقة وان الحملة مستمرة  خلال الفترة من الأحد الموافق 16 فبراير 2020 حتى الأربعاء 19 فبراير وتستهدف الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات و اضاف ان التطعيم مجاني وبدون أي مقابل.

ووجه تحيه اعزاز وتقدير لجميع الفرق على مجهودهم وحرصهم على استكمال دورهم الأساسي في تقديم الخدمة الصحية بالحملة.
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وأضاف محسن صبحي مراقب عام مديرية الصحة أن الفريق الصحي يعمل بكامل طاقته للوصول إلى كل طفل بالمحافظة وتطعيمه بالحملة القومية للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.
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