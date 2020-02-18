رئيس الهيئة الاقتصادية يستعرض مع الجمعية المصرية اللبنانية الاستثمار بالمنطقة

أكد المهندس يحيى ذكى رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس أن المنطقة تستهدف المزيد من نسب النجاحبأعتبار وضعها ومكانتها وتميزها بالتنوع الجغرافى الذى يجعل كل منطقة لها طابع خاص وميزة محددة يجهلها قادرة على استقطاب استثمارات متنوعة.





واضاف ذكى ان العمل يهدف الى اقامة مشروعات فى قطاعات صناعية شاملة للاستفادة من مرور 10% من حجم التجارة العالمية ويصل الى 18 الف سفينة سنويا.





وكسف المهندس يحيى زكي، عن انعقاد اجتماع غدًا مع الصندوق السيادي ومجموعة من شركات القطاع الخاص لمناقشة تنفيذ مشروعات إنتاجية في شرق بورسعيد.





وأضاف أن الهيئة تعمل لخلق فرص استثمارية من خلال الترويج لصناعة المسبوكات التي تستهدف توطينها في شرق بورسعيد، لإنتاجها وتصديرها إلى الأسواق الأوروبية.





كان ذكى اجتمع مع اعضاء الجمعية المصرية اللبنانية منذ قليل واستعرض ماتقوم به المنطقة حاليا من مراجعة وتقييم للوضع الاستثمارى فى المنطقة تزامنا مع خطة المنطقة الخمسية حتى عام 2025.





وأوضح ذكى رؤية المنطقة المرتبطة برؤية الدولة حتى 2025 فى عام التنمية الحقيقية من خلال توفير فرص العمل التى ستبلغ مليون فرصة واكتمال البنية الاساسية بالتزامن مع خطة الهيئة فى جذب الاستثمارات وأقامة المشروعات التى تؤهلها للانطلاق ومنافسة المناطق الاخرى





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