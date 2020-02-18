صدمة للترجي .. إصابة طه الخنيسي وسامح الدربالي وغيابهما عن مباراة الزمالك فى دوري أبطال أفريقيا

أعلن نادي الترجي الرياضي التونسي، اليوم الثلاثاء، عن إصابة لاعبيه طه ياسين الخنيسي، وسامح الدربالي، وبالتالي غيابهما عن مباراة ذهاب دور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا، أمام نادي الزمالك.
يذكر أن نادي الزمالك، توج ببطولة كأس السوبر الإفريقي للمرة الرابعة في تاريخه، وذلك بعد فوزه على حساب نظيره الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدف يوم الجمعة الماضي بقطر.
وأكد نادي الترجي تعرض طه ياسين الخنيسي مهاجم الفريق لإلتواء في الكاحل، مما ترتب عليه غيابه عن الفريق لمدة 3 أسابيع على الأقل ، كما سيغيب سامح الدربالي عن الفريق لمدة أسبوعين على الأقل، بسبب إصابة عضلية، تعرض لها في مباراة كأس السوبر أمام نادي الزمالك.
ويستضيف نادي الزمالك، نظيره نادي الترجي يوم 28 من الشهر الجاري، في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا بالقاهرة.