صدمة للترجي .. إصابة طه الخنيسي وسامح الدربالي وغيابهما عن مباراة الزمالك فى دوري أبطال أفريقيا





وأكد نادي الترجي تعرض طه ياسين الخنيسي مهاجم الفريق لإلتواء في الكاحل، مما ترتب عليه غيابه عن الفريق لمدة 3 أسابيع على الأقل ، كما سيغيب سامح الدربالي عن الفريق لمدة أسبوعين على الأقل، بسبب إصابة عضلية، تعرض لها في مباراة كأس السوبر أمام نادي الزمالك.

يذكر أن نادي الزمالك، توج ببطولة كأس السوبر الإفريقي للمرة الرابعة في تاريخه، وذلك بعد فوزه على حساب نظيره الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدف يوم الجمعة الماضي بقطر.