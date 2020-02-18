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أول تعليق من غرفة المنشآت السياحية بعد بيان نقابة الموسيقيين بمعاقبة المنشآت السياحية لمشاركة مطربي المهرجانات.. فيديو

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 11:39 م
عادل المصري رئيس
عادل المصري رئيس غرفة المنشأت السياحية
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محمود محسن
أكد عادل المصري رئيس غرفة المنشأت السياحية أننا نحيى الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية على قراره بأيقاف مطربي المهرجانات ومنعهم من الغناء مؤكدا اننا مع هذا القرار قلبا وقالبا. 

وأضاف المصري خلال مداخلة هاتفية لبرنامج  كل يوم عبر فضائية on e اننا لا نرضى إطلاقا عن أي أساليب غير لائقة مشيرا أن اعتراضنا كان على أن القرار شمل جميع مطربي المهرجانات وهو قرار شامل للجميع على الرغم من أن هناك مطربي مهرجانات يقدمون فن محترم للجمهور. 

وتابع رئيس غرفة المنشأت السياحية أن البيان الذى أصدرته نقابة المهن الموسيقية ، وأشارت فيه إلى إنها ستوقع عقوبات على المنشآت السياحية حالة مشاركة من يطلق عليهم "مطربى المهرجانات"، قد جانبه الصواب وخانه التوفيق.

وأشار عادل المصري  أن السلطة المعنية بالمراقبة والإشراف على النشاط السياحى، وهى وزارة السياحة والقطاعات التابعة لها، وأن الغرفة ترفض ما جاء بالبيان جملة وتفصيلًا  فى الجانب الذى يخص النشاط السياحى.

وقال رئيس غرفة المنشأت السياحية  أن القانون المنظم لعمل النشاط السياحى ، يمنح وزارة السياحة واتحاد الغرف السياحية، أو الغرفة المعنية  ودون غيرهم، مجازاة أو معاقبة المنشآة المخالفة، وفقًا لما نصت عليه مواد القانون فى شأن الجزاءات ، من حيث حجم ونوع المخالفة.

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