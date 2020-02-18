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رياضة

صحفي إنجليزي يكشف سبب استبدال ماني في مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 11:58 م
ماني
ماني
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محمد رشاد
كشف الصحفي الإنجليزي ديفيد لينش، بشبكة "إيفينينج ستاندرد" البريطانية، عن السبب الذي دفع المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، إلى استبدال الدولي السنغالي ساديو ماني بين شوطي مباراة أتلتيكو مدريد بدوري أبطال أوروبا.

يشار إلى أن يواجه ليفربول نظيره أتلتيكو مدريد في مباراة على ملعب "واندا متروبوليتانو"، ضمن لقاءات ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا.

ومع انطلاق الشوط الثاني، وفي الدقيقة 45، دفع كلوب بالدولي البلجيكي ديفوك أوريجي بدلًا من ماني.

وكتب ديفيد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لقد تم إخباري أنه لا توجد إصابة لـ ساديو ماني ، يورجن كلوب يثق في ماني، لكن لا يثق في الحكم لعدم خداعه ويقوم بطرد ماني".

يذكر أن أسد التيرانجا كان حصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 40، بعد تدخل بالمرفق على مدافع أتلتيكو مدريد، فرساليكو.

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