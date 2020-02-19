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توك شو

رياض الخولي: ريا وسكينة نجح بالحب.. فيديو

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 01:31 ص
الفنان رياض الخولى
الفنان رياض الخولى
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البهي عمرو

قال الفنان رياض الخولى، إن دوره في مسلسل ريا وسكينة، كان مميزًا، موضحًا أن هذا المسلسل نجح بالحب.


وأضاف رياض الخولي خلال حواره ببرنامج " صاحبة السعادة" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية إسعاد يونس، إنه عمل مع نجوم كبيرة فى هذا المسلسل مثل الراحل سامى العدل، عبلة كامل وسمية الخشاب.


ولفت رياض الخولى، إلى أنهم كانوا يذهبون للجلوس مع بعض فى الايام التى لا يوجد بها تصوير والجميع كان سعيدا ويسود الحب بينهم".


وتابع رياض الخولى أن الطفلة الصغيرة ابنة عبلة كامل فى مسلسل ريا وسكينة، كان والدها صاحب مطعم كبير، وكان ياتى لهم بالوجبات الكثيرة.


وأشار رياض الخولى، إلى أن الجميع زاد وزنه فى هذا المسلسل؛ بسبب الأكل الكثير، وأوضح رياض الخولى أن مسلسل ريا وسكينة من المسلسلات التى تمتع الجمهور والتى يسمعها المواطن أكثر من مرة دون ملل.

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