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توك شو

والله بكيت.. رياض الخولي يكشف سرًا جديدًا عن فيلم طيور الظلام.. فيديو

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 12:32 ص
رياض الخولى
رياض الخولى
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البهي عمرو

ردَّ الفنان رياض الخولى، على سؤال: هل هناك مشاهد تم تصويرها لم يتم عرضها في فيلم طيور الظلام.

وقال رياض الخولي خلال حواره ببرنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية إسعاد يونس، إن جميع ما تم تصويره تم عرضه للجمهور.

ولفت رياض الخولى، إلى أن الفيلم لم يتم حذف منه كلمة واحدة، وأكد أنه لم يحضر العرض الخاص لفيلم طيور الظلام لانه كان فى ليبيا مع الفنان محمد صبحى.


وتابع رياض الخولى أنه عندما عاد لمصر ذهب لـ الفنان عادل أمام وقام الزعيم بعمل احتفالية خاصة له بعد نجاح الفيلم، وأكد أنه بكى من حسن الاستقبال وما قام به عادل أمام معه.


وأشار رياض الخولى، إلى أن فيلم طيور الظلام أضاف لتاريخه الفنى، وأكد أنه سعيد بالعمل مع الزعيم عادل إمام.

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