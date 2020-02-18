رياض الخولي: نجل الزعيم موهوب ولديه الكثير ..فيديو

قال الفنان رياض الخولى، إنه عمل مع ابني الزعيم عادل إمام، رامى عادل إمام ومحمد عادل إمام، موضحًا أنه سعيد بالعمل معهما.





وأضاف "الخولي"، خلال حواره ببرنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة "دي إم سي" تقديم الإعلامية إسعاد يونس، أن محمد إمام فنان موهوب ويحب عمله.





ولفت إلى أن محمد رمضان لديه الكثير، ويسعى لتقديم الأفضل للجمهور، موضحا أنه عمل مع محمد إمام فى فيلم هوجان، الذي عرض عام 2019.





وتابع أنه عمل فى أعمال كثيرة مع نجوم كبار مثل عادل إمام وفاروق الفيشاوى و يسرا و محمد صبحي.





وقامت الفنان إسعاد يونس بعرض جزء من مسرحية وجهة نظر التى مثل فيها رياض الخولى، مع الفنان محمد صبحى و جزء من فيلم هوجان.