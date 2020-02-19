في طيور الظلام.. رياض الخولي يتحدث عن أول مشهد له مع عادل إمام.. فيديو

كشف الفنان رياض الخولى، تفاصيل أول عمل مع الفنان الكبير عادل إمام.

وقال "الخولي" إن أول عمل حقيقي كان فى فيلم طيور الظلام، موضحًا أن الزعيم عادل إمام شجعه وأزال الرهبة والخوف التى كانت فى قلبه.

وأضاف رياض الخولي خلال حواره ببرنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية إسعاد يونس، أن أول عمل كان له مع الزعيم كان فى فيلم جحيم وكان مشهداً واحداً.





ولفت رياض الخولى، إلى أن أول مشهد له مع الزعيم فى فيلم طيور الظلام، هو: "أنا داخل عليه فى غرفته وملابسه الداخلية معلقة بالغرفة وقلت له ما هذا" .





وتابع رياض الخولى أن قلبه كان يدق 7000 دقة فى الدقيقة من كثرة الخوف، والزعيم كان يساعده فى عمل دوره بشكل مميز.





وأشار رياض الخولى، إلى أن عمله مع الزعيم عادل إمام أضاف له الكثير.