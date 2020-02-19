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منوعات

طلقتوني؟! .. متابع يستفز ريهام سعيد عبر إنستجرام

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 01:43 ص
ريهام سعيد وزوجها
ريهام سعيد وزوجها
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محمد بدران
نشرت الفنانة ريهام سعيد، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، صورة، تجمعها بزوجها رجل الأعمال مدحت عفيفي.

وعلقت "ريهام" على الصورة: الحمد لله"، فاستفزها أحد مُتابعيها بتعليقه: "اتطلقوا على فكرة".

وردت ريهام سعيد على المتابع: "سبحان الله.. طلقتونى كمان؟!"

يذكر أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أصدر قرارًا بمنع ظهور ريهام سعيد لمدة عام، على كل وسائل ‏الإعلام، بناءً على توصية لجنة الشكاوى بالمجلس التي تولت التحقيق مع ريهام سعيد، وذلك لإهانتها مرضى ‏السمنة خلال برنامجها "صبايا الخير" المذاع على قناة "الحياة"‎.

وكانت محكمة جنح قسم الجيزة، قضت ببراءة الإعلامية ريهام سعيد من التهم المنسوبة إليها ‏فى قضية "إهانة مرضى السمنة"، وقد شمل الحكم عدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية.

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الحمد لله

A post shared by Reham Saeed (@rehamsaidofficial) on

طلقتوني؟! .. متابع يستفز ريهام سعيد عبر إنستجرام
طلقتوني؟! .. متابع يستفز ريهام سعيد عبر إنستجرام
طلقتوني؟! .. متابع يستفز ريهام سعيد عبر إنستجرام
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