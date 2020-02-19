طلقتوني؟! .. متابع يستفز ريهام سعيد عبر إنستجرام

نشرت الفنانة ريهام سعيد، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، صورة، تجمعها بزوجها رجل الأعمال مدحت عفيفي.
وعلقت "ريهام" على الصورة: الحمد لله"، فاستفزها أحد مُتابعيها بتعليقه: "اتطلقوا على فكرة".
وردت ريهام سعيد على المتابع: "سبحان الله.. طلقتونى كمان؟!"
يذكر أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أصدر قرارًا بمنع ظهور ريهام سعيد لمدة عام، على كل وسائل الإعلام، بناءً على توصية لجنة الشكاوى بالمجلس التي تولت التحقيق مع ريهام سعيد، وذلك لإهانتها مرضى السمنة خلال برنامجها "صبايا الخير" المذاع على قناة "الحياة".
وكانت محكمة جنح قسم الجيزة، قضت ببراءة الإعلامية ريهام سعيد من التهم المنسوبة إليها فى قضية "إهانة مرضى السمنة"، وقد شمل الحكم عدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية.