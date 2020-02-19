مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 19-2-2020 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم 19 -2 -2020 العديد من المباريات الهامة في مختلف البطولات العالمية أبرزها دوري أبطال أوروبا، الدوري الإنجليزي وكأس مصر.

مواعيد مباريات كأس مصر

المقاولون العرب X المصري البورسعيدي 5:00 مساء - تايم سبورت





مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا





أتلانتا X فالنسيا 10:00 مساء -beIN Sports 2





توتنهام هوتسبير X لايبزيج 10:00 مساء - beIN Sports 1





مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي





مانشستر سيتي X وست هام يونايتد 9:30 مساء- beIN Sports 4









مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا

يوكوهاما إف مارينوس X سيدني إف سي 12:30 ظهرا - beIN Sports 1





سوون سامسونج بلووينجز X فيسيل كوبي 12:30 ظهرا - beIN Sport 2



