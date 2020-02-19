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رئيس التحرير
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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 19-2-2020 والقنوات الناقلة

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 07:00 ص
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
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ياسمين تيسير
تنطلق اليوم 19 -2 -2020 العديد من المباريات الهامة في مختلف البطولات العالمية أبرزها دوري أبطال أوروبا، الدوري الإنجليزي وكأس مصر.
 
مواعيد مباريات كأس مصر 
 
المقاولون العرب  X المصري البورسعيدي 5:00 مساء - تايم سبورت  

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا

أتلانتا X   فالنسيا   10:00 مساء -beIN Sports  2

توتنهام هوتسبير  X  لايبزيج  10:00 مساء -   beIN Sports  1

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي 

مانشستر سيتي  X   وست هام يونايتد  9:30 مساء- beIN Sports 4


 مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا 
 
يوكوهاما إف مارينوس   X   سيدني إف سي   12:30 ظهرا - beIN Sports 1

سوون سامسونج بلووينجز   فيسيل كوبي   12:30 ظهرا - beIN Sport  2

شنجهاي  X جيونبك هيونداي موتورز  10:00 مساء-  beIN Sports 5
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