AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

انطلاق فعاليات ورشة عمل اشتراطات إدراج المجلات العلمية بقواعد البيانات العالمية

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 09:29 ص
ورشة عمل اشتراطات
ورشة عمل اشتراطات إدراج المجلات العلمية
Advertisements
قســم التعليــــم
نظم قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ورشة عمل عن تطوير المجلات العلمية بالجامعات المصرية.

وذلك فى ضوء اهتمام جامعة حلوان بالبحث العلمى والنشر الدولى بهدف وضع جامعة حلوان فى مصاف التصنيف الدولي للجامعات العالمية.

حاضر في ورشة العمل الدكتور محمد القصاص رئيس قسم الأمراض المتوطنة بكلية الطب جامعة حلوان ، ومدير وحدة دعم البحث العلمي ، ومدير وحدة التصنيف الدولى بالجامعة.

حضر ورشة العمل وكلاء الدراسات العليا والبحوث بكليات الجامعة المختلفة وكذلك رؤساء وأعضاء هيئات تحرير المجلات العلمية بالجامعة.

وأوضحت الدكتورة منى فؤاد عطية أن هناك قواعد بيانات علمية تتطلب عدد من الاشتراطات الخاصة التي يتعين على المجلات استيفائها قبل الموافقة على ادراجها ضمن هذه القواعد ، ومنها ضرورة تواجد عدد من الأكاديميين الدوليين ضمن هيئة تحرير المجلة، إلى جانب وجود ملخص باللغة الإنجليزية على الأقل للأبحاث المنشورة ضمن هذه المجلات.

وأشار الدكتور محمد القصاص إلي أن ورشة العمل تهدف إلى تطوير ورفع مستوى المجلات العلمية الصادرة من كليات جامعة حلوان المختلفة وإدراجها بقواعد البيانات العالمية ، موضحًا أن هناك 23 مجلة علمية متواجدة حاليًا خاصة بكليات الجامعة ولها رقم إيداع دولي ، وتهدف الجامعة إلى زيادة تواجد المجلات على مواقع النشر البحثية الدولية المختلفة ، وبالتالي زيادة مخرجات البحث العلمى الصادرة من الجامعة دوليًا، وهذا بدوره يعود لرفع مراكز الجامعة فى التصنيف الدولى.

وتضمنت ورشة العمل أهمية وكيفية نشر المجلات على مواقع النشر البحثية العالمية مثل scopus وغيره، مع مراعاة معايير النشر.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ورشة عمل بجامعة حلوان للإعلان عن تفاصيل إطلاق أول دورة لتمويل الأبحاث لعام 2020

ورشة عمل لكتابة المشاريع البحثية بجامعة حلوان الثلاثاء

جامعة حلوان تنظم ورش عمل لدعم البحث العلمى

ورشة عمل بجامعة حلوان في كتابة المشاريع البحثية وطرق التقدم للمنح

جامعة حلوان تكرم المتميزين فى النشر الدولى

جامعة عين شمس تقفز 40 مركزا عالميا في تصنيف جوجل إسكولر للاستشهادات العالمية 2020

ترشيحاتنا

شاهد.. تلاميذ يرقصون على أغنية حسن شاكوش خلال احتفال المدرسة بمرور 100 يوم على بدء الدراسة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 19-2-2020 والقنوات الناقلة

شاهد.. صور خاصة لـ كباش التحرير أثناء ترميمها قبل نقلها لوسط الميدان

امرأة تطلب الطلاق بسبب أفكار زوجها عن الإنجاب

كورونا يحصد أرواح ألفي شخص في الصين.. ارتفاع حصيلة الضحايا والمصابين

صدمة عروس في حفل زفافها جعلتها تنتقم من ضيفة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها تريند جوجل.. 20 صورة تكشف أنوثة ليلى علوي

أسعار مرسيدس 2020 mercedes egypt اليوم في مصر .. صور

بفستان أبيض قصير.. رانيا يوسف تشعل العرض الخاص لـ صندوق الدنيا بإطلالة جريئة.. صور