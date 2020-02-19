انطلاق فعاليات ورشة عمل اشتراطات إدراج المجلات العلمية بقواعد البيانات العالمية



حاضر في ورشة العمل الدكتور محمد القصاص رئيس قسم الأمراض المتوطنة بكلية الطب جامعة حلوان ، ومدير وحدة دعم البحث العلمي ، ومدير وحدة التصنيف الدولى بالجامعة.



حضر ورشة العمل وكلاء الدراسات العليا والبحوث بكليات الجامعة المختلفة وكذلك رؤساء وأعضاء هيئات تحرير المجلات العلمية بالجامعة.



وأوضحت الدكتورة منى فؤاد عطية أن هناك قواعد بيانات علمية تتطلب عدد من الاشتراطات الخاصة التي يتعين على المجلات استيفائها قبل الموافقة على ادراجها ضمن هذه القواعد ، ومنها ضرورة تواجد عدد من الأكاديميين الدوليين ضمن هيئة تحرير المجلة، إلى جانب وجود ملخص باللغة الإنجليزية على الأقل للأبحاث المنشورة ضمن هذه المجلات.



وأشار الدكتور محمد القصاص إلي أن ورشة العمل تهدف إلى تطوير ورفع مستوى المجلات العلمية الصادرة من كليات جامعة حلوان المختلفة وإدراجها بقواعد البيانات العالمية ، موضحًا أن هناك 23 مجلة علمية متواجدة حاليًا خاصة بكليات الجامعة ولها رقم إيداع دولي ، وتهدف الجامعة إلى زيادة تواجد المجلات على مواقع النشر البحثية الدولية المختلفة ، وبالتالي زيادة مخرجات البحث العلمى الصادرة من الجامعة دوليًا، وهذا بدوره يعود لرفع مراكز الجامعة فى التصنيف الدولى.



وتضمنت ورشة العمل أهمية وكيفية نشر المجلات على مواقع النشر البحثية العالمية مثل scopus وغيره، مع مراعاة معايير النشر.



