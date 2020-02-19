اللقاء تم في قطر.. وفد من حماس يجتمع بوفد روسي في الدوحة

ذكر موقع "i24NEWS" الإسرائيلي اليوم الأربعاء أن وفد من حركة حماس، برئاسة الرئيس السابق لمكتبها السياسي خالد مشعل اجتمع، بوفد روسي في العاصمة القطرية الدوحة، في حلقة جديدة من مسلسل "الصدام" الدبلوماسي بين حركتي حماس وفتح.





وترأس الوفد الروسي في الاجتماع ميخائيل بوجدانوف، نائب وزير الخارجية ومبعوث الرئيس فلاديمير بوتين إلى الشرق الأوسط، والسفير الروسي في قطر نور محمد خولوف.





وضم وفد حماس رئيس قسم العلاقات الدولية في الحركة موسى أبو مرزوق، وعضو المكتب السياسي البروفيسور سامي خاطر، بالإضافة إلى ممثل الحركة لدى موسكو.





وعبّر وفد حماس لـ بوجدانوف في الجلسة، عن رفض الحركة التام، لخطة السلام الأمريكية المُقترحة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإحلال السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، مضيفًا أن "جميع الفصائل الفلسطينية تعارض الخطة".





وذكر الوفد أن "الخطة تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك حق العودة، والرغبة في إقامة دولة فلسطينية مستقلة، ذات سيادة كاملة".





من ناحية أخرى، أكدت حماس أن نائب وزير الخارجية بوجدانوف، عبّر لوفدها في الجلسة عن دعم روسيا للشعب الفلسطيني، قائلًا إن بلاده تعارض أي خطة سلام يعارضها الفلسطينيون وأكد المسؤول استعداد روسيا الدائم "لتقديم الدعم اللازم للفلسطينيين من أجل ضمان تجاوز الانقسام، وتأييده لتطلعاته المشروعة".





وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية على موقعها الإلكتروني، أنه وعلى الرغم من أن رد حركة فتح على الاجتماع لم يُسمع بعد، إلا أنه مما لا شك فيه، أن رام الله تستشيط غضبا على الخطوة الروسية، التي جاءت في وقت تتحدث فيه الضفة الغربية وقطاع غزة، على الأقل بشكل تصريحي، عن انتخابات فلسطينية عامة ومثل هذا الاجتماع، بالنسبة لحماس عامة ومشعل على وجه الخصوص، يُمثّل "انتصارًا دبلوماسيًا كبيرًا" لحماس، بحسب الصحيفة العبرية.