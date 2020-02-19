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فن

سلمى حايك تتعرض لموقف محرج على انستجرام بسبب وجهها.. تفاصيل

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 01:48 م
شروق ابراهيم
تعرضت النجمة العالمية سلمى حايك لموقف محرج بسبب صور نشرتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام اثناء تواجدها على احد الشواطئ، وذلك عندما تلقت تعليقا مثيرا من احد متابعيها يقول صاحبه: سلمى انت لست بحاجة للبوتكس". 

وردت سلمى حايك التي تبلغ من العمر 53 عاما على التعليق، قائلة: " انا لم الجأ لـ البوتكس ولكن شكرا لنصيحتك اظن انه حان الوقت لأفعل ذلك". 

كانت سلمى حايك صرحت من قبل في احد حواراتها الصحفية لموقع Inquisitr انها لا تحب البوتكس وترى انها يفسد الوجه وبالأخص لصغار السن. 

يذكر ان اخر اعمال سلمى حايك فيلم Like a boss الذي تدور احداثه في سبيل تحقيق حلمهما في تأسيس شركة تجميل خاصة بهما، تلجأ كل من "ميا" و"ميل" إلى سيدة ثرية لتمويل مشروعهما، لكنهما تتعرضان للنصب على يد هذه السيدة، والتي تقوم بدورها سلمى حايك، ضمن أحداث الفيلم الكوميدي Like A Boss.

ورغم الاختلاف بين شخصيتيّ "ميا وميل" فإحداهن ذات تفكير عملي، بينما الأخرى تحلم بتكوين ثروة والعيش في حياة فخمة، إلا أن الصديقتين تتفقان في طموح واحد، وهو تأسيس شركة تجميل معًا، لتسير الأمور بعدها على نحو سيئ؛ عندما تبدأ ممولة المشروع في سرقتهما والنصب عليهما، وتتطور بذلك أحداث فيلم Like A Boss.

والفيلم من إخراج ميخيل أرتيتا، وتأليف سام بيتمان وآدم كول كيلي، وبطولة تيفاني هاديش، روز بيرن، جينيفر كوليدج، ناتاشا روزويل، وسلمى حايك.
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