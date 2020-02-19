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حوادث

إحالتهم للمفتي من جديد.. حبل المشنقة ينتظر 3 متهمين بذبح طالبة وسرقة منزل أسرتها بالشرقية

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 03:09 م
محكمة جنايات الزقازيق
محكمة جنايات الزقازيق
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محمد الطحاوي

قررت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سلامة سالم جاب الله ،اليوم، إحالة أوراق المتهمين الثلاثة بذبح طالبة لسرقة منزل والدها، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، وحددت المحكمة جلسة الرابع من أبريل المقبل للنطق بالحكم.


تعود أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود بلاغا بالعثور على جثة" بسمة ح" 16 سنة طالبة بالصف الأول الثانوى التجارى، مقتولة، ووجود آثار ذبح برقبتها، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، التى قررت تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.


فيما تم تشكيل فريق بحث جنائى،وتبين أن وراء الواقعة كلا من "محمود.ع" 28 سنة، عامل بمحل حلويات، وشقيقه "أحمد" 24 سنة، فنى تبريد وتكييف، مقيمان بقرية النخاس، وصديقهم "أحمد.ع" 22 سنة، فنى تبريد وتكييف، وان الجريمة بغرض السرقة.

كما تبين أن المتهم الأول اتفق مع شقيقه وصديقه على سرقة زوج خالتهم، ويوم الواقعة صعد المتهم الأول إلى شقة خالته؛ بغرض سرقتها، فيما وقف المتهمان الآخران يراقبان الطريق أمام المنزل وفور صعوده الشقة وجد ابنة خالته (المجنى عليها)، وحينما استفسرت منه عن سبب حضوره أخبرها بأنه جاء يطمئن عليهم، ثم نزل إلى الشارع مرة أخرى، قبل أن يعود ويخبرها بأنه نسى شيئًا ما، وحينما تركته وذهبت إلى إحدى الغرف هم وراءها وذبحها على الفور وفر هاربًا هو وباقى المتهمين.

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تم ضبط المتهمين والذين اعترفو بارتكاب الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم  وقررت النيابة إحالتهم لمحكمة جنايات الزقازيق، وسبق وتم إحالتهم للمفتي، فيما توفي أحد أعضاء الهيئة، فتم إعادة محاكمتهم من جديد وتم إحالة القضية للمرافعة من جديد، وقضت المحكمة بإحالة أوراقهم للمفتي للمرة الثانية.

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