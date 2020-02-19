هدية خاصة من محمد صلاح لـ طفل فقد ساقه في تفجيرات سوريا

حقق الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، حلم الطفل السوري محمد خميس الغجر، الذي فقد جزءًا من ساقه في إحدى تفجيرات بلاده، بإهدائه قميص الريدز

وحذاء يحملان توقيعه.





خميس يبلغ من العمر 8 سنوات، ويتواجد حاليًا ضمن اللاجئين السوريين في تركيا، ويرتدي ساقًا صناعيًا، عوضًا عن ساقه المبتورة قبل عام ونصف، إثر القصف على مدينة إدلب بسوريا.



