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رياضة

هدية خاصة من محمد صلاح لـ طفل فقد ساقه في تفجيرات سوريا

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 03:22 م
الطفل السوري
الطفل السوري
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إسراء أشرف
حقق الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، حلم الطفل السوري محمد خميس الغجر، الذي فقد جزءًا من ساقه في إحدى تفجيرات بلاده، بإهدائه قميص الريدز
 وحذاء يحملان توقيعه.

خميس يبلغ من العمر 8 سنوات، ويتواجد حاليًا ضمن اللاجئين السوريين في تركيا، ويرتدي ساقًا صناعيًا، عوضًا عن ساقه المبتورة قبل عام ونصف، إثر القصف على مدينة إدلب بسوريا.

أحد المقربين من عائلة الطفل، يعيش في إنجلترا، وتواصل مع محمد صلاح، وأخبره بقصة خميس، سرعان ما استجاب الفرعون المصري لطلب الطفل وأرسل له قميص وحذاء يحملان اسمه. 

وقال خميس في تصريحات لوكالة الأناضول للأنباء الرسمية في تركيا، أن محمد صلاح لاعبه المفضل وأنه يحبه كثيرًا، متمنيًا لقائه في أقرب وقت.

وأضاف، إنه حزين لعدم قدرته على لعب كرة القدم مرة أخرى، بعدما فقد جزء من ساقه اليمنى، مشيرًا إلى أنه يخطط للعب في منتخب بلاده لكرة القدم لذوي الاحتياجات الخاصة.

هدية خاصة من محمد صلاح لـ طفل فقد ساقه في تفجيرات سوريا
هدية خاصة من محمد صلاح لـ طفل فقد ساقه في تفجيرات سوريا
هدية خاصة من محمد صلاح لـ طفل فقد ساقه في تفجيرات سوريا
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