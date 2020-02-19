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اقتصاد

مؤشرا بورصة البحرين يغلقان على ارتفاع

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 04:23 م
وكالات
أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,664.18 بارتفاع قدره 4.19 نقاط عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 767.31 بارتفاع قدره 2.32 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة ثلاثة ملايين و694 ألفا و303 أسهم بقيمة إجمالية قدرها 741 ألفا و691 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 87 صفقة.

وعلى صعيد آخر، سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعًا لدى إغلاق تعاملات اليوم مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية، فيما مالت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 5 ر1 مليار جنيه، لينهي التعاملات عند مستوى 8 ر693 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 2 ر1 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي اكس 30" بنسبة 43ر0 % ليبلغ مستوى 99 ر13694 نقطة، كما قفز مؤشر "إيجي اكس 70" بنسبة 29ر0 % مسجلًا 08ر1241 نقطة، فيما استقر مؤشر "إيجي اكس 100" الأوسع نطاقــًا عند مستوى 69ر1358 نقطة.
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