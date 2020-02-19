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أخبار العالم

البرلمان الكويتي يبدأ التحقيق في قضية فساد كبرى

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 04:28 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
كشفت وكالة الانباء الكويتية، اليوم الأربعاء، عن تشكيل البرلمان الكويتي لجنة للنظر في طلبيات البلاد من طائرات إيرباص والتي تشوبها شبهة فساد.

وكلف البرلمان، لجنته المكونة من ثلاثة أعضاء بمراجعة طلبيات إيرباص على أن ترفع تقريرا بالنتائج التي تتوصل إليها لمجلس الأمة في غضون ثلاثة أشهر.

وقالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية (نزاهة) إنها مستعدة لتلقي أي معلومات عن مزاعم بدفع رشاوى لتأمين الحصول على طلبيات طائرات من إيرباص شملت أطرافا كويتية.

وكانت  حكومات وشركات طيران على مستوى العالم أجرت تحقيقاتها الخاصة بعد أن توصلت شركة إيرباص في يناير الماضي إلى تسوية بمبلغ قياسي بلغ أربعة مليارات دولار مع ممثلي الادعاء في بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة بشأن مزاعم عن رشاوى وفساد يرجع تاريخه لأكثر من عشرة أعوام.


















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