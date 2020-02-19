مخمور يدهس شخصين ويهشم سيارتين بوسط القاهرة

شهدت منطقة وسط القاهرة اليوم الأربعاء حادثا مروريا بعد ان دهست سيارة مسرعة شخصين، بميدان طلعت حرب.





وتبين ان سائق السيارة المسرعة "ملاكي" كان يقودها وهو في حالة سُكر، حيث ألقى رجال الأمن القبض عليه، كما تبين اصطدام المتهم بسيارتي ملاكي أثناء محاولة تفادي الضحايا.





البداية كانت عندما تلقت عمليات المرور بالقاهرة إشارة من شرطة النجدة، بوقوع حادث سير مرورى بمنطقة وسط البلد.





بالانتقال والفحص تبين قيام سائق سيارة يقود تحت تأثير المواد الكحولية، بدهس شخصين، والاصطدام بسيارتي ملاكي، وتحفظت قوات الأمن على المتهم، وعثر بحوزته على زجاجات خمور داخل سيارته.





تم نقل المصابين إلى مستشفي المنيرة وخروجهم بعد اسعافهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار اخطار النيابة العامة للتحقيق.