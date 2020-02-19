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فن

مستر كاراتيه.. علي ربيع يشعل السوشيال ميديا بـ صورة له.. شاهد

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 06:39 م
على ربيع
على ربيع
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سيد احمد
نشر الفنان على ربيع صورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

وعلق على ربيع قائلا " مستر كارتية ".

وظهرعلى بيع فى الصورة مع لاعبى كارتية وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :

احلى مستر - منور يافنان - ربيع 😍

يذكر أن علي ربيع، قدم  مسلسل "فكرة بمليون جنيه"، الذي خاض به السباق الرمضاني الماضي 2019، وقد حقق نجاحا كبيرا جدًا.

وتدور أحداث مسلسل "فكرة بمليون جنيه" حول علاء الذي يقوم بعمل معادلة بدبلوم الصنايع لدخول كلية الهندسة، لكن الظروف تجعله يصل لفكرة تمنحه مليون جنيه، خاصة بعد التشجيع الذي وجده من صديقه المعيد بكلية آداب قسم علم النفس.




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مستر كارتيه #علي_ربيع 🥋

A post shared by Ali Rabee (@aliirabee1989) on

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