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رياضة

كواليس مران الأهلي الأخير قبل مواجهة الزمالك في السوبر المصري ..فيديو

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 06:26 م
الاهلي
الاهلي
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عمرو أبوبكر
وصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ملعب استاد محمد بن زايد، استعدادًا للمران الاخير قبل مباراة السوبر المصري الذي سيقام في الإمارات.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي فقرة تدريبات للكرات العرضية مع نهاية مران الفريق، على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي بالإمارات.

وقاد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، ومساعده ديفيد سيزا، فقرات متنوعة للاعبين على الكرات العرضية.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الزمالك في السابعة مساء غدٍ الخميس، على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي بالإمارات، على لقب كأس السوبر المحلية.

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