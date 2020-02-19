تصعيد جديد من نقابة الموسيقيين ضد مطربي المهرجانات

يشار إلى أن نقابة المهن الموسيقية برئاسة هاني شاكر أصدرت قرارا منذ عدة أيام بمنع مطربي المهرجانات من تقديم الحفلات والأفراح حفاظًا على الذوق العام بسبب وجود كلمات خارجة في أغانيهم.



وقد شمل القرار مطربين مهرجانات كثيرين مثل أوكا وأورتيجا وحمو بيكا وحسن شاكوش وعمر كمال والصواريخ وعلى سمارة وأحمد عز.



