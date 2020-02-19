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اقتصاد

بسبب الأمطار.. رفع درجة الاستعداد القصوى لسرعة التعامل مع المياه بالمنوفية

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 10:59 م
جانب من الأعمال
جانب من الأعمال
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آمنة عبد العظيم
أعلن المهندس محمد نجيب صالح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية عن رفع درجة الاستعداد القصوي لسرعة التعامل مع مياه الأمطار لمنع حدوث  تجمعات للمياه، بالإضافة الي انتشار فرق صيانة من الشركة لتسليك البالوعات في حالة حدوث أي انسداد لها، وكذلك انتشار سيارات الكسح لشفط المياه، بمدن محافظة المنوفية. 

وكلف رؤساء الأفرع بمتابعة عملية شفط مياه الأمطار بالشوارع وعلى الفور تم الدفع بالمعدات اللازمة من عربات الكسح وماكينات الشفط لمواجهة موجة الطقس السيئ والتي أدت الي  هطول أمطار علي أماكن متفرقة بالمحافظة.

وأكد على اتخاذ كافة التدابير والتأكد من جاهزية المعدات وإعادة تمركزها لاستيعاب شفط المياه وتكثيف جولات المرور الميدانى على أماكن تجمع مياه الامطار وإستمرار عمليات تطهير شبكات الصرف الصحى وتواجد عربات الكسح استعدادا لشفط تجمعات  الأمطار فور حدوثها حفاظا على انتظام الحركة المرورية للسادة المواطنين وانتظامه.
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